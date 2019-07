Psihologul de weekend - Divorţul, noul trend: cum menajezi copiii? 18 cazuri, din care doar 3 au decis sa mai dea o sansa relatiei... Cum arata acest bilant? Si asta doar in cabinetul meu, si doar oamenii ce si-au dorit sa apeleze la un psiholog. Ma gandesc ca statistica e mult mai sumbra... din cele 15 cazuri, 12 venisera pentru a afla cum anume sa managerieze corespunzator situatia vis-a-vis de copiii lor, nicidecum sa isi mai doreasca un drum impreuna. Unul dintre cele mai impresionante cazuri a fost cel al unei familii cu un copil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

