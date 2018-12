Stiri pe aceeasi tema

- de Gustave Le Bon_ Ceea ce vindea el oamenilor, in realitatea, era acel element imaterial ce exista de cand lumea: speranta. Oare preotii tuturor cultelor, politicienii din toate vremurile nu vand acelasi lucru: speranta? Iar daca inventivul individ, pe care-l vazusem cand eram copil, a reusit sa-i…

- de Gustave Le Bon_ Interpretarile teoretice nu pot explica deloc, pe intelesul tuturor, aceste subite explozii de furie ale maselor, dupa evenimentele politice ce a produs modificari sociale. Pentru a le intelege trebuie sa ne resemnam si sa renutam la orice explicatie logica, mai ales cand este vorba…

- de Gustave Le Bon_ Nota traducatorului: din motive obiective ce fin de necesitatile stricte ale cotidianului „Dambovifa”, am sistat provizoriu continuarea celor doua traduceri, pe care le-am reluat din data de 3 decembrie 2018, motiv pentru care, din respect pentru cititori, ne cerem scuze. Trebuie…

- de Gustave Le Bon_ „invatatorul sufera asa de mult in dormitorul comun din cazarma, scrie Paul Adam, incat devine un antimilitarist inversunat, mai mult chiar este prea simplist sa concepem doar groaznicul pericol la care ne expune propaganda dezarmarii, in timp ce barbaria pangermanistilor mareste…

- de Gustave Le Bon_ Daca vreti sa va dati seama de efectele tristele ale procedeelor de memorare si de gandire seaca din Universitatea noastra, metode ce fixeaza definitiv cunostintele in minte, fara sa stimuleze necesitatea analizei prin comparatie, va recomand sa vizitati institutiile de invatamant…

- de Gustave Le Bon_ *** Universitatea nu modeleaza si, de altfel, nu a cautat niciodata sa modeleze acele calitati ale caracterului ce dau adevarata valoare a omului, in timpul vietii sale. Este adevarat ca modelarea caracterului nu-i foloseste la nimic profesorului in timpul predarii materiei de studiu,…

- de Gustave Le Bon_ Consider ca este de folos sa pun in evidenta cauzele acestei nemaipomenite neputinte a invatamantului. O idee gresita se afla la baza tuturor reformele in zadar aplicate. Sa schimbi programele nu inseamna sa modifici greseala psihologica ce sta la baza lor. Daca modificam mereu, fara…

- de Gustave Le Bon_ Problema invatamantului este inainte de toate o problema de psihologie. Dar, principiile fundamentale ale invatamantului nostru clasic, din scolile primare pana la cele superioare, au la baza o serie de enorme greseli psihologice. Din acest aspect rezulta ca sistemul nostru de invatamant…