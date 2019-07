Stiri pe aceeasi tema

- Urmare din nr. 7764 de Gustave Le Bon_ Metodele folosite de Confederatie ii exaspreaza pe socialisi, acestia continuand sa creada in eficienta votului universal si a legilor. „Sindicalismul, a spus unul dintre ei in timpul Congresului de la Nancy, din 1907, foloseste, pentru a-si atinge scopurile, boicotul,…

- Urmare din nr. 7760 de Gustave Le Bon_ S-a si ivit un prim obstacol pentru infiintarea unui sindicat global ca instrument eficient pentru impunerea, din umbra, a puterii capabile sa domine societatea. Pentru atingerea acestui scop nu trebuia sa se obtina o majoritate realizabila doar daca muncitorii…

- Urmare din nr. 7740 de Gustave Le Bon_ Sindicalismul pasnic se manifesta la popoarele anglo-saxone. Acest tip de sindicalism nu este preocupat decat de problemele de interes economic, neacordand nicio atentie luptei de clasa pe care o considera o piedica in calea dezvoltarii dechilibrate si pasnice…

- de Gustave Le Bon_ in pezent, barbarii nu mai sunt in afara zidurilor orasului, ci in interiorul lor, iar noi ii lasam, zi de zi, sa distruga temeliile unei societa pe care cu greu am construit-o. Barbarii pot distruge societatea, dar nu o pot inlocui cu alta mai buna. Uneori, o societate poate sa dispara…

- de Gustave Le Bon_ Sa nu consideram ca adevarul spus de Clemenceau este ceva banal, deoarece, doar cand reusesc sa ajunga la putere, politicienii descopera cat adevar este in spusele lui. Desigur, ceea ce a spus Clemenceau nu va modifica cu nimic gandirea socialistilor revolutionari ce viseaza sa distruga…

- de Gustave Le Bon_ in ciuda aparentelor instincte revolutionare pe care, se crede ca le-ar avea masele, in realitate, acestea nu cer decat un singur lucru: sa se supuna. Toate evenimentele istorice ale lumii dovedesc acest lucru. Munitorii cei mai violenti se potolesc imediat de cum aud sunetul fluierului…

- de Gustave Le Bon_ (urmare din nr. 7707) „Glorioasa miscare a socialismului, care, in secolul trecut1) a dat nastere la atatea sperante, risca acum sa devina falimentar de trista. Iata cum, la umbra socialismului muncitoresc si revolutionar, au inceput sa apara ca ciupercile dupa ploaie, dar de data…

- de Gustave Le Bon_ Cateva rare minti independente in gandire au ajuns pana la urma sa renunte sa mai aduca servicii unor astfel de stapani.Unul dintre fostii sefi ai partidului socialist belgian, domnul senator Edmond Picard si-a exprimat public repulsia, printr-o scrisoare din care redam un fragment:…