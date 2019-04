Psiholog: Când moare o fiinţă dragă, trăim şocul ca şi cum n-ar fi trecut o zi de la plecarea ei Atunci cand moare o fiinta draga, care a reprezentat un rol central in viata noastra, dupa socul initial, in care suntem cuprinsi de disperare si furie, ne simtim amortiti, goi emotional, ne este un dor intens si vrem sa dam timpul inapoi, traim un sentiment de lipsa de sens, de scopuri, de rol. Activitatile de zi cu zi au ramas aproape aceleasi, dar le intreprindem apatici si anesteziati. Suferinta poate conduce la deteriorarea sanatatii mintale si fizice. Putem sa avem tulburari alimentare, sa nu mai mancam sau dimpotriva, sa ne refugiem in mancare, putem sa ne confruntam cu insomniile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

