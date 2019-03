Psichology Hub anunta prima editie a Zilei Psihoeducatiei Psichology Hub, comunitate de psihologi si psihoterapeuti care dezvolta impreuna o serie de programe educative, de constientizare sociala si de dezvoltare personala accelerata, menite sa genereze o schimbare de mentalitate in Romania, anunta prima editie a Zilei Psihoeducatiei, pe 22 martie 2019.



Evenimentul va fi marcat prin intermediul unei dezbateri in jurul temei Drepturile personale si va avea loc in Bucuresti, la Biblioteca Ion Creanga, Dimitrie Cantemir si Emil Garleanu, precum si in cadrul bibliotecilor judetene din Iasi, Cluj Napoca, Constanta, Oradea, Sibiu, Slatina si Timisoara.



