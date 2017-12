Stiri pe aceeasi tema

- Neymar iși petrece vacanța de iarna in Brazilia, acasa, unde a participat la un meci caritabil, in Sao Paulo. VIDEO AICI! Vedeta de la PSG face spectacol. A marcat cateva goluri fantastice, a ridicat publicul in picioare cu preluarile sale. La evenimentul organizat de Nene, fost jucator la PSG, Neymar…

- Brazilianul Neymar, starul lui Paris Saint-Germain, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta in cadrul turneului din Qatar, ca echipa sa ar putea ''face istorie'' eliminand-o pe Real Madrid, dubla detinatoare a titlului, in optimile de finala ale Ligii Campionilor in februarie-martie…

- Mijlocasul brazilian Ricardo Kaka, laureatul Balonului de Aur editia 2007, si-a anuntat duminica retragerea din activitate, la varsta de 35 ani, dupa o cariera pe parcursul careia a evoluat la Real Madrid si AC Milan, informeaza AFP."Nu voi mai fi un jucator profesionist, chiar daca vreau sa raman in…

- Cel mai scump fotbalist din lume Neymar a mancat viermi! Atacantul echipei Paris Saint-Germain a fost supus acestei proceduri in timpul jocului distractiv organizat de vlogerul brazilian, Matheus Mazzafera.

- Warrel Dane, artistul care a facut istorie cu trupele Sanctuary si Nevermore a murit miercuri, 13 Decembrie, in Sao Paulo, Brazilia. Acesta se afla in America de Sud pentru a definitiva al doilea sau album solo, insa la un moment dat s-a prabusit si a murit.

- Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor a adus trei dueluri foarte, foarte tari. Real Madrid, detinatoarea trofeului, va infrunta PSG-ul lui Neymar, Cavani si Mbappe, in timp ce Barcelona va juca impotriva lui Chelsea in unul dintre clasicele istoriei moderne in Liga Campionilor.…

- Real Madrid si Paris Saint-Germain vor fi adversare in, probabil, cel mai asteptat duel din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Detinatoarea titlului de campioana a Europei va fi gazda in meciul tur, urmand ca mansa a doua sa se dispute pe Parc des Princes.

- Meci de 5 stele in Liga Campionilor. Real Madrid va intalni echipa Paris Saint-Germain, in optimile competiției, in urma tragerii la sorți ce a avut loc la Nyon. Dubla dintre "galactici" și francezi va reprezenta și un duel direct al lui Cristiano Ronaldo cu Neymar.

- Echipa spaniola Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni formatia franceza Paris Saint-Germain in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal editia 2017-2018, conform tragerii la...

- Reprezentantele Spaniei in Liga Campionilor nu au avut noroc la tragerea la sorti a optimilor de finala ale celei mai tari competitii din Europa. Real Madrid o va intalni pe Paris Saint-Germain, iar FC Barcelona se va duela cu Chelsea.

- Cristiano Ronaldo a mai afirmat ca isi doreste sa isi incheie cariera la Real Madrid si ca spera ca rivalitatea cu Lionel Messi va continua. El crede ca Neymar va avea sansa de a castiga Balonul de Aur. "Sunt foarte fericit la Real Madrid si vreau sa raman aici. Daca este posibil, vreau sa imi inchei…

- Oana Lis a anuntat pe o rețea de socializare ca decis sa iși inchirieze soțul ca "moș", atat de Sfantul Nicolae, cat și de Craciun. Lumea a ințeles gluma și oamenii au reacționat rapid. Oana Lis, mesaj sfasietor. "Incep sa ma simt singura pe lume. Imi pare rau ca..." "Hey! Pentru cele…

- Tudor Chirila a reactionat dur pe pagina sa de Facebook, criticandu-i pe protestatarii din Piata Victoriei care au impiedicat montarea Targului de Craciun din fata Guvernului, subliniind ca "protestele trebuie sa ramana pasnice“.Citește și: Gabriela Firea, atac DEVASTATOR la adresa lui Mihai…

- CHIȘINAU, 02 dec — Sputnik. Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu, a dispus ca bradul sa fie scos din Piața Marii Adunari Naționale, la puțin timp dupa ce pomul a fost instalat acolo. Și asta dupa ce s-a anunțat ca bradul care va fi adus va fi cel mai mare…

- Dupa ce a uimit lumea fotbalului in aceasta vara, prin aducerea lui Neymar pentru 222 de milioane de euro, PSG mai pregateste o mutare de senzatie: aducerea lui Cristiano Ronaldo pe Parc des Princes. Potrivit DiarioGol, starul portughez de la Real Madrid isi doreste un contract nou, cu o marire de salariu…

- Argentinianul Lionel Messi, starul lui FC Barcelona, și marele sau rival din campionatul Spaniei, portughezul Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, ar putea deveni coechipieri din sezonul viitor, la echipa franceza Paris Saint-Germain, anunța presa iberica.Dupa ce au platit 222 milioane…

- Partenerul de scena al Stelei Popescu, actorul Alexandru Arșinel, a vorbit despre ultimele zile din viața regretatei artiste, despre care toata lumea spunea ca nu are probleme de sanatate."Cine se asteapta la asa ceva? Cine se gândeste la asa ceva? Toata lumea la unison a declarat…

- Brazilianul Neymar și uruguayanul Edinson Cavani, care au reușit cate o dubla pentru Paris Saint-Germain in victoria categorica obținuta miercuri seara in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow (7-1), au urcat pe locul secund in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ambii avand cate…

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in optimile Ligii Campionilor, miercuri seara, dupa ce a remizat cu Juventus Torino, scor 0-0, in grupa D a competitiei. Tot miercuri, Manchester United a fost invinsa cu 1-0 de FC Basel si Paris Saint-Germain s-a impus cu 7-1 in fata formatiei Celtic.

- Incidentul s-a petrecut, sambata dupa-amiaza, in interiorul unei farmacii din Campo Limpo Paulista, Sao Paulo, Brazilia unde sergentul Rafael Souza se afla impreuna cu soția și baiatul sau. In timp ce farmacistul o servea pe soția sa, doi barbați inarmați au dat buzna in magazin și…

- Sergio Ramos, capitanul lui Real, a alimentat zvonurile din ultimele zile declarand intr-un interviu la radio Cadena Ser ca ar deschide larg ușa pentru venirea starului brazilian al lui Paris Saint-Germain, transferat in aceasta vara pentru 222 milioane euro de la FC Barcelona.

- Real Madrid dispune deja de cei mai buni jucatori și nu se gandește la un eventual transfer al lui Neymar de la PSG, a spus antrenorul Zinedine Zidane, referitor la speculațiile aparute in presa spaniola. Sergio Ramos, capitanul lui Real, a alimentat zvonurile din ultimele zile declarând…

- Potrivit presei spaniole, Neymar a izbucnit in lacrimi pentru a opri mutarea la Paris Saint-Germain, dar tatal sau, care este și agentul fotbalistului, a avut o influența majora asupra deciziei de a parasi Barcelona. Vedeta braziliana a devenit cel mai scump jucator din istorie, atunci cand vicecampioana…

- Real Madrid trece printr-o criza, dupa mai multe rezultate slabe in campionat și in UEFA Champions League. Mai mult, Marca, ziarul de casa al madrilenilor, scrie ca și in vestiarul blanco sunt mari probleme, Sergio Ramos, capitanul echipei, și Cristiano Ronaldo, vedeta clubului, avand relații tot mai…

- Verice Gomes Rodrigue le-a povestit anchetatorilor ca nu avea loc de munca si i s-a oferit "sansa de a transporta in corp droguri cu destinatia Istanbul, Turcia". A fost abordata pe 1 noiembrie in Brazilia, intr-o piata, de un barbat care i-a propus "sa transporte droguri in corp, in strainatate,…

- Viscole, geruri naprasnice și zapezi cât casa. Asta ne așteapta în aceasta iarna, care va ține pâna la sfârșitul lunii martie. Primele zile extrem de friguroase vor începe din 21 noiembrie. Iata dezvaluirile pe care le face numerologul Mihai Voropchievici. …

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a recunoscut superioritatea formației engleze Tottenham Hotspur in partida pierduta de deținatoarea trofeului Ligii Campionilor miercuri seara, pe stadionul Wembley din Londra, in cadrul Grupei H a competiției."Nu…

- Formatiile Manchester City si Tottenham Hotspur s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma victoriilor inregistrate miercuri, scor 4-2 cu echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, respectiv 3-1 cu Real Madrid, in etapa a patra a grupelor competitiei.

- Asta seara se disputa meciurile etapei a IV-a din seriile Ligii Campionilor și in celelalte patru grupe, dupa urmatorul program: FC Sevilla – Spartak Moscova și FC Liverpool – Maribor Branick in grupa E, Napoli – Manchester City și Șahtior – Feyenoord in grupa F, Beșiktaș – AS Monaco și FC Porto – Leipzig…

- PSG a caștigat cu 5-0 meciul de marți cu Anderlecht, din etapa a 4-a fazei grupelor Ligii Campionilor. Eroul parizienilor a fost fundașul stanga Lyvin Kurzawa (25 de ani), care a marcat trei goluri, intrand in istoria competiției. PSG a inscris in minutele 30 (Verratti), 45+4 (Neymar), 52, 72 și 78…

- Gigi Becali spune ca in scurt timp va reuși sa vanda un jucator cu cel puțin 100 de milioane de euro. "O sa vedeți in urmatorii 3-4 ani, acum vreau o noua etapa. Deci nu mai merge cu ce a mers pana acum in fotbal. Lumea are miliarde multe și cum se bateau inainte gladiatorii pe arene și bogații se…

- Paris Saint-Germain și Bayern Munchen sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Parizienii au obținut a patra victorie consecutiva in grupa B și inca nu au incasat nici un gol.

- Brazilianul Neymar, autorul celui de-al doilea gol al lui Paris Saint-Germain in partida cu Anderlecht Bruxelles (5-0), disputata marți seara pe Parc des Princes, a urcat pe podium in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu patru reușite, la egalitate cu uruguayanul Edinson Cavani,…

- Paris Saint-Germain și Bayern Munchen sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile reușite marți seara, in Grupa B. PSG a surclasat-o pe Anderlecht cu 5-0, pe ''Parc des Princes'', prin golurile marcate de Verratti, Neymar și…

- Cinci jucatori de la Real Madrid și doi de la FC Barcelona, alaturi de brazilienii Dani Alves și Neymar, de la Paris Saint-Germain, și italienii Gianluigi Buffon (Juventus) și Leonardo Bonucci (Milan), figureaza in echipa ideala a anului 2017 alcatuita de Federația Internaționala

- Directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, a fost ironic, joi seara, la adresa gruparii CFR Cluj, afirmand ca aceasta este favorita anul viitor la castigarea Ligii Campionilor. Intrebat ce parere are despre faptul ca antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a spus ca Steaua are sanse la castigarea Ligii…

- Uruguayanul Edinson Cavani, atacantul lui Paris Saint-Germain, a revenit pe podium in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a reușit sa inscrie al patrulea sau gol in actuala ediție a competiției, in partida caștigata in deplasare miercuri de echipa sa, cu scorul de 4-0,…

- Campionatul Spaniei este ''cel mai bun campionat'' din Europa, iar Real Madrid, dubla deținatoare a Ligii Campionilor, are oportunitatea de a confirma ascendentul sau asupra Premier League, marți, impotriva lui Tottenham, a declarat luni antrenorul madrilenilor Zinedine Zidane.''Fiecare are…

- Atacantul brazilian Neymar va fi premiat cu 3 milioane de euro de PSG daca va caștiga Balonul de Aur, acordat anual celui mai bun fotbalist al planetei, informeaza presa franceza. Conform ziarului Le Parisien, care citeaza surse din anturajul jucatorului, in contractul lui Neymar cu PSG figureaza o…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a raspuns, dupa victoria cu Borussia Dortmund, criticilor de care are parte in ultima vreme. Detinatorul Balonului de Aur considera ca publicul are o impresie gresita despre el. „Criticile sunt din ce in ce mai aspre si se pare ca este nevoie sa arat…

- Gigi Becali a afirmat ca se așteapta ca FCSB sa se califice in primavara europeana, dupa formația antrenata de Nicolae Dica a caștigat in deplasare cu Lugano (2-1) și are 6 puncte dupa primele doua meciuri in grupele Europa League. Patronul FCSB-ului a adaugat ca iși dorește ca in sezonul urmator…

- "75 de euro un bilet? Noi nu suntem Neymar, prețurile biletelor ar trebui sa fie rezonabile", au scris suporterii lui Bayern Munchen pe bannere, inaintea loviturii de start a meciului cu Paris Saint-Germain (0-3), disputat miercuri seara pe Parc des Princes, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Campionilor,…

- Paris Saint-Germain a caștigat la scor de forfait, 3-0, derby-ul zilei de miercuri in grupele Ligii Campionilor la fotbal, cu Bayern Munchen, pe ''Parc des Princes''. Parizienii au deschis scorul înca din minutul 2, prin Dani Alves, celelalte goluri fiind marcate de uruguayanul Edinson…

- Real Madrid a invins cu 3-1 la Dortmund in grupele Ligii Campionilor (VIDEO AICI), golurile fiind inscrise de Bale, Ronaldo x2, respectiv Aubameyang. In debutul partidei, Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unei faze care i-a surprins chiar și pe fanii lui Real. Portughezul a pornit spre poarta lui…