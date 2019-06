Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA PARLAMENTARII ROMANI DEVIN SURZI SI ORBI CAND VINE LA RAND LEGEA AUDIOVIZUALULUI "CASTILE ALBASTRE" ROMANE SUNT GATA DE LUPTA PENTRU PACE ATENTIE MAXIMA INSA LA RECHINI SI STICLELE CU OTRAVURI! PREMIERUL VACAROlU…

- Hirving Lozano (23 de ani) a intrat in randul celor mai curtati tineri din Europa, dupa prestatia foarte buna de la Campionatul Mondial din Rusia. Mijlocasul ajungea in atentia cluburilor importante din Anglia si Italia, dar in cele din urma a ramas la PSV, potrivit Mediafax.Acum, se pare…

- Evoluțiile de excepție in tricoul Viitorului Constanța l-au propulsat pe Ianis Hagi in atenția cluburilor din cele mai importante campionate din Europa. Potrivit presei occidentale, fiul lui Gica Hagi va ajunge in Primera Division, ziariștii anunțand și numele echipei cu care romanul a batut palma.

- Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, are probleme la Torino, deși atacantul portughez este vedeta la Juventus. Presa din Italia scrie ca Georgina se simte singura la Torino și ca ii este dor de viața din Spania. Din informațiile italienilor, Georgina iese rar din casa, acolo unde iși petrece…

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a devenit, sambata, primul jucator care a castigat titlul in Anglia, Spania si Italia, informeaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei de Fed Cup a Frantei: 'Per total 1-1 este un scor logic pentru finalul acestei prime zile' Ronaldo a obtinut…

- Presa din Italia face un anunt important in privinta lui George Puscas, atacantul nationalei Romaniei si al lui Palermo. Internationalul roman are un sezon foarte bun in Serie B si s-ar putea intoarce la Inter Milano, potrivit mediafax.Citește și: Lege cu dedicație pentru Liviu Dragnea? Parlamentul…

- Palermo, locul 3 din Serie B, va juca luni impotriva celor de la Hellas Verona, locul 5, intr-un meci in care atacantul George Pușcaș ar urma sa nu joace. Presa din Italia scrie ca George Pușcaș, 22 de ani, ar avea probleme la Palermo dupa ce ar fi intarziat la un antrenament. Pușcaș ar fi ajuns la…

- Din cate se pare, napoletanii ii monitorizeaza atent pe fundasul francez Clement Lenglet (23 de ani, FC Barcelona) si pe un alt jucator din Hexagon, Mouctar Diakhaby, 22 de ani, cel care evolueaza la Valencia. In acest sezon, Vlad Chiriches a jucat doar un meci in Serie A. El a suferit o leziune a coapsei…