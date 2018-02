Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala noteaza ca alarmele in capitala Frantei au fost oprite dupa primele rapoarte in cazul accidentarii lui Neymar, in partida cu OM, scor 3-0. Fata de momentele de duminica seara, starea de spirit in cadrul echipei s-a imbunatatit dupa ce a fost exclusa varianta unei fracturi.…

- PSG a demonstrat inca o data ca este fara rival in Ligue 1, campionat unde are un avantaj de 14 puncte fata de urmatoarea clasata (n.r. AS Monaco). Duminica seara, formatia lui Unai Emery a castigat cu 3-0 derbiul cu Marseille de pe "Parc des Princes".

- Incidente la PAOK – Olympiacos! Meciul a fost amanat, dupa ce antrenorul oaspeților a fost lovit. Derby-ul campionatului grec, dintre PAOK Salonic, echipa pregatita de Razvan Lucescu, și Olympiacos Pireu a fost amanat, din cauza unor incidente petrecute inainte de joc. Concret, oaspeții au acuzat faptul…

- RB Leipzig, formatie care joi va intalni pe teren propriu in mansa retur din cadrul 16-imilor de finala ale Eurpa League formatia Napoli intr-un meci care se reia de la scorul de 3-1, a pierdut in runda a XXIII-a in deplasare meciul cu Eintracht Frankfurt . Partida a fost una foarte disputata, centralul…

- Lazio Roma, a avut un ultim test reusit in Serie A inaintea returului de joi de pe „Olimpico” contra vicecampioanei Romaniei din cadrul 16-imilor de finala ale Europa League. Cu Stefan Radu titular, internationalul nostru fiind pe teren 80 de minute de joc, romanii au castigat la pas, fara sa forteze,…

- Getafe a invins fara drept de apel la scor de neprezentare, scor 3-0 (1-0) formatia Celta Vigo in ultimul meci din cadrul etapei a XXIV-a din La liga. Victoria gazdelor a fost obtinuta gratie reusitelor semnate de Angel (min.37, 85) si Molina (min.51). In urma succesului obtinut in fata celor de la…

- Biletul zilei Varianta de bilet oferita astazi de redacția www.pariuri1x2.ro reunește inca o data evenimente din fotbal și tenis. Mizam pe cel mai așteptat meci al zilei, Chelsea – Barcelona, pontul propus avand in vedere 2 sau mai multe modificari ale tabelei. Catalanii sunt favoriți ai disputei,…

- Englezii sunt pur si simplu vrajiti de frumusetea spectaculoasa a Salinei Turda. Dovada? Renumita publicatie The Guardian o plaseaza pe primul loc într-un top 10 al celor mai excentrice obiective turstice ce merita vizitate.

- Barcelona tinteste o noua victorie in la Liga. Neinvinsi in acest sezon in Spania, catalanii nu concep sa nu castige toate cele trei puncte puse in joc cu Getafe, partida fiind programata astazi de la ora 17:15 in direct la Digi Sport.A

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Inaintea duelului din Champions League pe care il va sustine cu Real Madrid, puternica PSG va da astazi ultimul examen in Ligue 1 pe terenul celor de la Toulouse.A PSG este lider autoritar in Hexagon cuA 62 de puncte, cu zece mai multe decatA ocupanta locului secund Marseille.A

- Olympique Marseille va lupta in aceasta seara pentru a-si securiza locul secund in Ligue 1. Aflati pe locul 2 inaintea deplasarii dificile de la Saint- Etienne, cei de la OM trebuie sa obtina toate cele trei puncte puse in joc in acest test pentru a-si mentine locul secund in Hexagon, pozitia celor…

- Divizia A1 la volei feminin, etapa a 15-a. Derby-ul rundei, Știința Bacau – CSM București. Foarte interesant este și meciul UVT Agroland Timișoara – CSM București, in care o trupa gazda extrem de ambițioasa va primi vizita liderului. Programul etapei a 15-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki si-a marit avansul fata de a doua clasata in ierarhia mondiala feminina (WTA), romanca Simona Halep, cu 99 de puncte, in clasamentul publicat luni. Wozniacki a participat la Sankt Petersburg saptamana trecuta si a ajuns pana in sferturile de finala, in timp…

- CFR Cluj are sansa de a reveni astazi pe primul loc in Liga I. Depasiti de FCSB, ardelenii trebuie sa se impuna in Gruia in ultimul meci al etapei a XXIII-a impotriva formatiei Concordia Chiajna pentru a fi din nou lideri in clasament.A A

- Real Madrid a ratat sansa de a urca pe podium in La Liga.A Galacticii nu au reusit decat o remiza, 2-2 in meciul pe care l-au sustinut in cadrul etapei a XXII-a din Spania in deplasarea de la Levante.A

- CSM Poli Iasi a umilit in primul meci oficial din 2018 FC Voluntari pe stadionul „Anghel Iordanescu”, scor 4-0 (3-0).A Victoria iesenilor a fost obstinuta gratie reusitelor semnate de Bosoi (min.28), Sin (min.33), Badic (min.44), Chelaru (min.49). A

- Simona Halep a coborat pe locul 2 in clasamentul WTA, dat publicitatii, luni, dupa Australian Open. Halep a fost 16 saptamani lider WTA si, dupa finala pierduta la Melbourne, in fata Carolinei Wozniacki, daneza a revenit dupa sase ani pe locul I WTA, scrie News.

- Dupa infrangerea suferita in etapa precedenta contra lui Lyon, scor 1-2, PSG isi reia marsul spre titlul din Ligue 1, in urma victoriei contra celor de la Montpellier, scor 4-0. Fara Dani Alves, suspendat, si Kyllian Mbappe, accidentat, parizienii au inceput in forta partida de pe Parc des Princes,…

- PSG si-a mai trecut in cont inca o victorie categorica, scor 4-0 cu Montpellier, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXIII din Ligue 1. Edinson Cavani a deschis scorul pe "Parc des Princes", in minutul 11, acesta fiind cel de-al 157-lea gol al sau in tricoul lui PSG. Uruguayanul a devenit…

- Dupa ce a incasat 11 goluri in ultimele doua partide de campioant, Dijon isi propune sa se revanseze in aceasta seara in fata propriilor fani in meciul pe care il va sustine contra celor de la Rennes.A Inaintea duelului care va incepe la ora 21:45 si va fi in direct pe Digi Sport, Dijon se afla pe locul…

- Eibar, ocupanta locul 10 in Spania va primi in aceasta seara de la ora 22:00 pe teren propriu vizita celor de la Malaga, lanterna campionatului, in ultimul meci al etapei a XX-a din La Liga. Gazdele au sansa uriasa de a se apropia de zona locurilor de cupe europene, urmand a face un salt spectaculos…

- Napoli s-a impus la limita cu 1-0 (0-0) in fieful celor de la Atalanta si a ramas lider in Serie A cu 54 de puncte. Unicul gol al confruntarii de pe „Stadio Atleti Azzurri d'Italia” din Bergamo a fost marcat de Mertens in minutul 65.A

- Caen-Marseille deschide etapa a 22-a din Ligue 1, al carei cap de afiș este derby-ul dintre Lyon și PSG, ocupantele primelor doua locuri in clasament. Nantes, formația lui Ciprian Tatarușanu, primește sambata vizita lui Bordeaux. Vineri, 19 ianuarie 21:45 Caen – Marseille Sambata, 20 ianuarie 18:00…

- Liderul din Ligue 1, PSG, a inregistrat o victorie zdrobitoare, scor 8-0, in partida disputata miercuri seara, pe „Parc des Princes” (47.483 spectatori), in fața modestei Dijon, contand pentru etapa a 21-a. Golurile au fost marcate de Di Maria (‘4, ...

- PSG n-a avut mila de Dijon, impunandu-se fara drept de apel pe "Parc des Princes", scor 8-0, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXI din Ligue 1. Neymar a avut o seara magica, reusind sa inscrie de patru si oferind doua pase decisive.

- Francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a castigat marti, la clasa auto, etapa a 10-a a Raliului Dakar 2018, desfasurata in Argentina, intre Salta si Belen, in timp ce coechipierul sau spaniol Carlos Sainz si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general. Peterhansel a parcurs cei 373…

- Biletul zilei Doar fotbal pe biletul de astazi, cu 3 pronosticuri ce nu ar trebui sa ne ridice mari probleme. Anticipam cel puțin doua modificari ale tabelei in meciurile Sparta Rotterdam – Vitesse și Monaco – Nice. Daca in duelul din Eredivisie, oaspeții pot profita de perioada neagra a Spartei,…

- Betis Sevilla s-a impus spectaculos cu scorul de 3-2 (2-1) formatia Leganes in ultimul meci al rundei a XIX-a din Spania. Gazdele au condus cu 2-0 gratie reusitelor lui Tello (min.20) si Joaquin (min.40), insa oaspetii au reusit sa reduca din handicap cu un minut inaintea pauzei prin Gumbau.A

- Partida dintre echipele AS Monaco si Olympique Lyon va fi capul de afis al fazei saisprezecimilor de finala ale Cupei Frantei la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, in timp ce Paris Saint-Germain, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Guingamp. Campioana en titre a Frantei,…

- Fiorentina- Inter este derby-ul inceputului de an in Serie A. Cele doua puteri ale fotbalului italian se vor confrunta in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la Digi Sport intr-un meci care va conta pentru etapa a XX-a, prima a returului in Italia.A

- Lanterna din prima liga a Portugaliei, Setubal, nu a reusit decat o remiza, 2-2 pe teren propriu cu penultima clasata, Estoril, ratand astfel sansa de a face rocada cu aceasta in clasament. Intr-un alt meci, Portimonense a fost tinuta in sah de Belenenses, scor 0-0, ratand de asemenea sansa de a trece…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Paris Saint-Germain incheie anul cu un avantaj de noua puncte in fruntea clasamentului, dupa ce s-a impus in partida de pe teren propriu impotriva celor de la Caen, scor 3-1 (etapa a XIX din Ligue 1). Edison Cavani (21') a deschis scorul pe Parc des Princes cu un gol de senzatie, trimitand cu calcaiul…

- CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul de sâmbata cu CS Universitatea Craiova este "cea mai grea deplasare" din acest campionat pentru CFR Cluj, a declarat antrenorul liderului din Liga I, Dan Petrescu, înaintea partidei cu…

- A Performera etapei trecute din Frantna, Starsbourg va deschide runda a XVII-a din Ligue I. Dupa ce au administrat prima infrangere vedetelor de la PSG in campionat, Starsbourg a pus gand rau si celor de la Bordeaux in meciul care va incepe la ora 21:45 in aceasta seara.

- FCSB a incheiat grupa de Europa League pe locul 2, dupa trei victorii, o remiza și doua infrangeri și a luat fața multor echipe importante in clasamentul coeficienților. Echipa lui Dica ocupa locul 55 in clasamentul european al cluburilor, cu 25.500 de puncte, fiind peste formații ca AC Milan, Fenerbahce…

- Unirea Alba Iulia este „campioana” neonorifica a judetului Alba, conform rezultatelor inregistrate intre conjudetene in prima parte a campionatului Seriei a 5-a din Liga a 3-a. Dupa 12 ani, Alba fotbalistica a avut parte din nou de 4 reprezentante in esalonul tert repartizate in aceeasi serie. Ultimul…

- Victorie extrem de importanta obtinuta de Deportivo Alaves in ultimul meci al etapei a XIV-a din La Liga. Aflata pe ultimul loc inaintea acestei runde cu doar sase puncte castigate dupa 13 meciuri, Deportivo Alaves a reusit sa se impuna spectaculos cu scorul de 3-2 (0-0) pe terenul celor dela Girona.A

- Inter este noul lider din Serie A. Pe „Giuseppe Meazza” din Milano, Inter s-a impus cu un categoric 5-0 in fata celor de la Chievo si a profitat astfeld e apsul gresit al celor de la Napoli din aceasta etapa, care au pierdut pe teren propriu cu Juventus, scor 1-0.

- Lupta incredibila la varful ierahiei in Ligue 1. Numai putin de trei formatii, Lyon, Monaco si Marseille, isi impart locul secund in clasament, toate avand 32 de puncte fiind despartite de golaveraj.A

- Valencia a ratat sansa de a se apropia la doua puncte de Barcelona si de a profita de pasul gresit pe care catalanii l-au facut in aceasta runda. „Liliecii” nu au reusit sa se impuna la Getafe, cedand meciul la limita, scor 1-0.A

- VfL Wolfsburg a castigat la scor de neprezentare, 3-0, meciul sustinut pe teren propriu in runda a XIV-a a Ligii I cu Monchengladbach. Gratie acestui suces VfL Wolfsburg a urcat pana pe locul 11 in Bundesliga, cu 17 puncte.A

- RB Leipzig a suferit o infrangere drastica cu scorul de 4-0 in deplasarea de la Hoffenheim, meci care a avut loc in cadrul rundei a XIV-a din Bundesliga. In ciuda esecului, Leipzig si-a pastrat locul secund in clasament, Shalke 04 nereusind sa profite de pasul gresit al acestora, terminand nedecis 2-2…

- Rezultatele pe sferturi au fost: 27-25, 25-17, 18-14, 13-26. U-Banca Transilvania nu a profitat de faptul ca se afla în avantaj și oradenii au revenit pe final de meci. Cu mai puțin de cinci secunde ramase, Watson i-a salvat pe clujeni cu un coș decisiv. Autorul ultimului coș, Giordan…

- Formatia Paris Saint-Germain, liderul campionatului Frantei, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, de Strasbourg, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligue 1. Pentru PSG, este primul esec din actuala editie de campionat.Golurile au fost marcate de Da Costa ’13 si Bahoken ’65…

- Dupa victoria clara obtinuta la scor de neprezentare pe teren propriu cu 3-0 in fata celor de la St. Etienne, Bordeaux cauta victoria in meciul care va deschide runda a XVI-a din Ligue 1 pe terenul celor de la Dijon.A Aflati pe locul 10 cu 20 de puncte acumulate in clasament, cei de la Bordeaux pot…

- Bordeaux a invins la scor de neprezentare AS Saint-Etienne, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a XV-a din Ligue 1. Gratie succesului obtinut, gazdele au acumulat 20 de puncte, depasindu-i in clasament pe cei de la AS Saint-Etienne care au ramas cu 19 puncte.A