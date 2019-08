Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Kylian Mbappe (20 de ani) a declarat vineri, la conferința de presa de dinaintea meciului dintre Paris Saint Germain și Rennes pentru Supercupa Franței, ca iși dorește ca Neymar (27 de ani) sa ramana alaturi de formația pariziana, anunța MEDIAFAX.”Imi doresc ca Neymar sa ramana…

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Competiția debuteaza pe 14 iunie, iar finala este programata pe 7 iulie, la Rio de Janeiro, pe stadionul Maracana. Chile este campioana en-titre, dupa ce…

- Selectionerul echipei de fotbal a Braziliei, Tite, i-a retras banderola de capitan atacantului-vedeta Neymar si a încredintat-o experimentatului fundas Dani Alves, colegul acestuia de la campioana Frantei, Paris Saint-Germain, cu trei saptamâni înaintea startului turneului Copa America…

- Antrenorul german Thomas Tuchel (45 de ani) si-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain pentru inca un sezon, anunta site-ul oficial al clubului din Capitala Frantei. Tuchel va ramane la PSG cel putin pana in 2021, informeaza Mediafax.Citește și: Fiorentina este mai ieftina decat Steaua:…

- Christophe Galtier, tehnicianul echipei Lille OSC, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Ligue 1 in sezonul 2018-2019, la gala trofeelor Uniunii nationale a fotbalistilor profesionisti din Franta (UNFP), informeaza presa din Hexagon. Galtier a fost preferat lui Thomas Tuchel (Paris…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost desemnat duminica cel mai bun jucator din campionatul de fotbal al Frantei în sezonul 2018-2019, succedându-i în palmares coechipierului sau Neymar, informeaza AFP, conform Agerpres.Mbappe, în vârsta de 20…

- Clubul Paris Saint-Germain ca va disputa in aceasta vara meciuri amicale cu Internazionale Milano si cu Espanol Barcelona, in China, unde va juca si Supercupa Frantei.PSG, campioana din Ligue 1, va intalni castigatoarea Cupei Frantei, Rennes, in 3 august, la Shenzhen. Inaintea acestei…