- Se incing lucrurile pe scena politica. Robert Negoița, primarul Sectorului 3, și fostul ministru al Culturii, Daniel Barbu, se vor alege cu plangeri penale."Deputatul independent Nicusor Dan, care a sustinut joi o conferinta de presa alaturi de reprezentanti ai mai multor ONG-uri, a anuntat…

- Unul dintre cei mai cunoscuți politicieni PSD din București a incetat din viața! Vasile Mihalache, fost primar al Sectorului 4, a murit la varsta de 80 de ani. El a fost primar al Sectorului 4 timp de 4 ani, intre 2000 și 2004. Mihalache era profesor de desen și fusese director la Scoala 194, acolo…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, in emisiunea Jocuri de Putere, ca demersul de infiintare al unui partid este unul foarte serios, daca se doreste in continuarea inchiderea Realitatii TV.Cozmin Gusa a precizat ca Realitatea TV incearca sa activeze "civismul", acel fenomen care apara…

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a anuntat, miercuri, ca lucreaza la infiintarea unui nou partid „socialist, la stanga PSD-ului” care va propune la alegerile europarlamentare un candidat „care sa arate gen Adrian Severin, Adrian Nastase", dar si pentru alegerile...

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat ca are informații potrivit carora in perioada urmatoare vor fi facute publice poze cu judecatorul Ionuț Matei, de la Inalta Curte, cand merge la Florian Coldea, susținand ca magistratul era omul de legatura in baza protocolului cu SRI, scrie…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat ca protestul Diasporei din data de 10 august a fost organiat dupa "modelul Colectiv", spunand ca in spatele acțiunii ar fi implicați oameni precum Dacian Cioloș și Florian Coldea și un partid precum USR."Din pacate pentru Romania,…