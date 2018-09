PSD: Ziua bubuielilor Deputatul Vasile Citea l-a acuzat ieri pe Maricel Popa ca are „probleme mari de comunicare" si a subliniat ca „organizatia PSD Iasi nu este PSD SRL". In replica, Popa spune ca deputatul si-a indeplinit defectuos atributiile de secretar si ca, in doi ani de mandat in Parlament, „nu a realizat prea multe". Interesant este ca Vasile Citea a solicitat o noua intalnire la nivelul PSD Iasi pentru adoptarea un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

