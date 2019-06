PSD vs Statul Paralel. Liviu Pleşoianu: M-am lămurit definitiv.…

"Aseara, urmarind-o pe doamna Dancila incurcandu-se in cuvinte cand a fost intrebata despre "statul paralel", m-am lamurit definitiv: acest partid e pe cale a fi predat cu arme și muniții! E limpede pentru mine, e limpede pentru miile de oameni care imi scriu și care sunt revoltați. Prin urmare, am hotarat sa nu o las singura pe doamna Dancila la acest Congres. Voi candida pentru funcția de președinte al partidului. Unii oamenii vor vota așa cum sunt mandatați, alții vor vota așa cum simt. Vom vedea... Cert este un lucru: voi VORBI la acest Congres pentru toți oamenii care cred in noi, pentru…