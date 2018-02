Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, referitor la amanarea proiectului de lege privind Statutul Casei Regale, ca aceasta amanare tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala. Intrebat de ce a fost amanat din nou, la comisii,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, luni, ca PSD-ALDE nu renunta la proiectul privind Statutul Casei Regale, el aratand ca noul Guvern trebuie sa ia o decizie in privinta Palatului Elisabeta si ca premierul Dancila nu este atat de "dura" ca fostul prim-ministru Tudose.

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Dan Barna, presedinte USR: „Nu putem face din Casa Regala un fel de OPC sau APIA” Seful USR nu este de acord cu transformarea Casei Regale in institutie publica finantata de la buget. Barna si-a anuntat participarea la mitingul de protest care va avea loc sambata seara in Cluj-Napoca. „Sustinem…

- Liviu Dragnea, dupa CEx: „Le-am spus colegilor despre un personaj veninos dintr-o instituție romaneasca, care a facut foarte mult rau și face in continuare. Nu va mai face”. Liderul PSD a precizat ca de data aceasta, partidul iși va lua masurile de siguranța. ”Colegilor mei din partid le-am spus despre…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- Guvernul a dat un aviz negativ pentru Statutul Casei Regale promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Premierul a precizat in repetate randuri ca nu este de acord cu propunerea venita din partea celor doi președinți. Guvernul a dat un aviz negativ Statutului Casei Regale, susținut de Liviu…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul respectiv,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis romanilor, de Anul Nou, un mesaj care ridica unele semne de intrebare. Liderul PSD sustine ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''....

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in fruntea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.de Comisiun porc taiat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri despre referendumul modificarii Constituției in sensul redefinirii familiei, o inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familiei care a fost adoptata de Camera Deputaților și urmeaza sa fie votata de Senat, in calitate de for decizional.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara si in urma unor discutii „fara patima”, existand unele aspecte „controversate“ in proiect.

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. Pe de alta parte, Liviu Dragnea spune ca discuția despre Casa Regala este una foarte serioasa.

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose mai au un motiv de scandal. Liderul PSD vrea ca Monitorul Oficial sa se întoarca în subordinea Camerei Deputaților. Schimbarea de poziție a majoritații parlamentare poate fi pusa pe seama "opoziției" tot mai dese a premierului Tudose, care…

- In timp ce ASR Margareta, Custodele Coroanei, anunta ca va petrece Craciunul si Revelionul la Savarsin cu sotul si surorile sale, Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Tudose nu este de acord cu proiectul privind Statutul Casei Regale (surse). Initiativa apartine lui Dragnea si Tariceanu Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului,…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta a fost atribuit Regelui Mihai I de statul roman, in 2001, ca locuința pentru un fost șef de stat pe durata vieții. Practic, dupa decesul Regelul Mihai I Familia Regala a Romaniei ar pierde dreptul de folosinta a Palatului Elisabeta. Construit initial…

- Premierul Mihai Tudose a discutat cu Liviu Dragnea, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, dupa ce liderul PSD s-a intalnit cu primarul general, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare.

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- Liderul liberal, Ludovic Orban, spune ca nu-si aduce aminte ca vreun primar general sa fi facut vreodata in Piata Victoriei un targ de Craciun si considera ca este un loc „total nepotrivit", prin urmare, nu e de mirare ca toata lumea interpreteaza decizia Gabrielei Firea ca o punere in practica a unei…

- Liviu Dragnea a disparut de pe scena politica, in ultima perioada. A fost marți aseara la petrecerea data in cinstea vicepremierului Marcel Ciolacu, in schimb nu a mai fost in aceste zile la...

- Liderul USR a șocat și a transmis ca dorește sa-l vada pe Liviu Dragnea in inchisoare, inscris in Uniunea Scriitorilor din Romania, pregatind și un tricou in dungi. Goțiu a facut mai apoi apel la proteste duminica. ”Am un dor: Liviu Dragnea... inscris in USR. Sa nu fiu ințeles greșit: in Uniunea…

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa DNA. Liderul PSD a ținut sa precizeze ca DNA nu e cea mai importanta instituție. „Sa vorbim despre legi. Dar nu DNA este cea mai importanta instituție, ci...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a confirmat, marți, la Parlament, ca i s-a pus sechestru pe avere. Intrebat daca va merge la DNA, in cursul zilei, Dragnea a raspuns: ” O sa merg ca sa iau in primire sechestrul. Urmeaza probabil și sechestru pe viata”. Intrebat cum vede sechestrul anunțat pe surse judiciare,…

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa DNA. Liderul PSD a ținut sa precizeze ca DNA nu e cea mai importanta instituție. „Sa vorbim despre legi. Dar nu DNA este cea mai importanta instituție, ci asta. S-a aprobat legea prin care s-a dispus achiziționarea celor șapte sisteme de rachete…

- Consiliul legislativ avertizeaza ca "avand in vedere faptul ca propunera are implicatii asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea Guvernului". De asemenea, "propunerea trebuie sa prevada sursele de acoperire a surselor de acoperire a majorarii cheltuielilor…

- Consiliul Legislativ a emis astazi, 21 noiembrie, un aviz favorabil propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Potrivit deciziei publicate pe site-ul institutiei, Consiliul legislativ a avut insa si observatii si propuneri cu privire la propunerea…

- Senatul a acceptat, luni, solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, in calitate de initiator, ca propunerea legislativa privind Statutul Casei Regale sa fie adoptata in procedura de urgenta, initiativa fiind un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a Romaniei l-a avut in decursul istoriei,…

- Liderul deputatilor USR, Cristian Seidler, i-a cerut in sedinta de plen demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pus luni sub acuzare de DNA in dosarul "Teldrum". Dragnea nu a fost prezent marti la sedinta de plen.

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- ”Propunerea pe care am avansat-o de adoptare a unui statut de functionare a Casei Regale care urmareste cateva lucruri foarte importante. Casa regala a militat si in trecut, ma refer din 1990 pana incoace pentru promovarea traditiilor istorice legate de suveranitatea si independenta Romaniei, pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis dosar penal, ar trebui sa se retraga de la conducerea Camerei Deputatilor. Orban a comentat si prezenta social-democratilor la DNA, pe durata audierii lui Dragnea, spunand ca nu este normal…

- Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este incepand de luni urmarit penal in dosarul Tel Drum, fiind acuzat de procurorii anticoruptie de savarsirea mai multor infractiuni: doua de abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat si doua de folosire de documente…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat duminica la pranz ca va merge luni la DNA, pentru a fi audiat intr un dosar penal. El nu a precizat despre ce dosar este vorba, dar a dat de inteles ca ar putea fi inculpat, relateaza Romania TV.Liviu Dragnea a ajuns la DNA putin inainte de ora 9.00.El a fost…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care insa Guvernul o va rezolva si ca exista “mai multe variante”, pe care „colegii le vor propune”. Vineri seara, Ana Birchall anunta ca va exista "un ordin de ministru" care…

- Liderul social-democrat e asteptat, in orele urmatoare, la Congresul National al Tineretului Social Democrat. Ar fi prima aparitie publica a politicianului dupa adoptarea, zilele trecute, in sedinta Executivului, a modificarilor aduse Codului Fiscal. Ramane de vazut daca Liviu Dragnea va veni la reuniunea…

- Teroare in Partidul Social Democrat (PSD). Secretarul general adjunct al social democratilor a anuntat ca DNA le va face dosare penale tuturor greilor din PSD. Dezvaluirile incendiare au fost facute in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Stefanescu sustine ca Paul Stanescu, Lia…

- Casa Regala a Romaniei va avea un nou statut, clar reglementat, cu personalitate juridica de utilitate publica și autonoma. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa in acest sens. Este vorba despre o idee mai…