- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Senatul este Camera Decizionala. Legea va fi trimisa presedintelui Klaus Iohannis. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Romaniei va putea refuza o singura data si motivat numirea procurorilor sefi, potrivit unui amendament adoptat de Comisia Iordache la Statutul magistratilor. In forma in vigoare, legea nu prevede de cate ori poate seful statului refuza numirea procurorului general, procurorilor sefi ai…

- In marja Consiliului European, Klaus Iohannis va participa la Summitul Euro+, la care vor lua parte si statele membre UE non-euro. In ceea ce priveste domeniul securitatii si apararii, in cadrul reuniunii va fi lansat formal instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), iar presedintele…

- In Camera Deputaților a avut loc un vot foarte important pe legile justiției, PSD incercand o mobilizare totala. Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ, iar de la PSD au fost 11 absenți.Cele mai importante absențe sunt cele ale lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ceea ce a generat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza agerpres.ro. Seful statului a transmis saptamana trecuta…

- Statele Unite, pregatite sa poarte discutii cu Coreea de Nord Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale…

- CCR va dezbate miercuri sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR, pe luni, in legatura cu Legea privind statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni. Seful statului argumenteaza…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici", anunta Presedintia, seful statului apreciind ca legea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- E ședința mare in PSD! Liviu Dragnea i-a chemat pe cei mai importanți lideri ai partidului la o intalnire-fulger ce are loc chiar la aceasta ora. Cei mai importanți șefi din teritoriu se afla, acum, la sediul central al partidului, la doar cateva sute de metri de Piața Victoriei.Conform surselor,…

- Manifestarile de Ziua Nationala a Romaniei prezinta un PSD rupt in mai multe tabere. Presedintele Liviu Dragnea absenteaza de la parada de la Arcul de Triumf, nefiind prezent nici macar in public, asa cum s-a intamplat anul trecut. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se afla in sediul partidului,…

- Fostul primar al comunei Dragutesti, Vasile Mosoiu, nu poate redeveni membru al PNL Gorj. Liberalii spun ca acest lucru contravine cu statutul partidului, avand in vedere faptul ca Moșoiu are o condamnare pentru fapte de corupție. Dan Valceanu, președintele PNL Gorj susține ca, in aceste condiții, Vasile…

- ''Pentru ca nu poți fi social democrat daca ești in dezacord cu Liviu Dragnea, pentru ca ești tradator daca iți exprimi punctul de vedere, sorosist daca nu-i uraști cu toata ființa ta pe cei care ies in strada, securist daca spui ca cei care au furat trebuie sa ajunga la inchisoare și averile obținute…

- "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. Am de gand sa fac tot ce poate sa faca presedintele intr-un parcurs legislativ prevazut in Constitutie", a declarat, vineri, Klaus Iohannis, la sosirea la Summitul Parteneriatului Estic. Reactia presedintelui vine dupa ce, miercuri, parlamentarii…

- Liderii din Uniunea Europeana se intalnesc vineri la Bruxelles cu reprezentantii din sase tari partenere din fostul bloc comunist, dar Summitul Parteneriatului Estic va fi probabil eclipsat de Brexit, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. La reuniunea de la Bruxelles, organizata sub egida…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au plecat joi din plenul reunit, in timp ce dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose era in toi. Cei doi s-au dus la reuniune a organizații de pensionari a PSD, care s-a desfașurat la grupul deputaților…

- "Nu ma tem de o suspendare, nu m-am temut niciodata. Nu exista niciun temei și nu cred ca romanii iși doresc așa ceva.", a afirmat Klaus Iohannis. Liderii PSD și ALDE au afirmat ca ei nu au vorbit niciodata despre suspendarea lui Klaus Iohannis. Ei susțin ca PNL dezinformeaza in acest sens. …

- Deputatii PSD, impreuna cu ministrul Carmen Dan, au convenit sa se constituie un grup de lucru, format din parlamentari, pe de o parte, si specialisti ai Ministerului Administratiei si Internelor, pe de alta parte, care sa analizeze si sa modifice doua acte normative foarte importante. Este vorba de…

- Intrebat daca rezolutia adoptata de CEx al PSD vineri, care denunta existenta unui asa numit "Stat Paralel si Ilegitim", are legatura cu aparitia celui de-al treilea dosar al sau, Liviu Dragnea a replicat: "Adica vreti sa spuneti ca tot se vorbeste de un an de zile are legatura cu al treliea dosar?…

- Liderii PSD, reuniti vineri in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, au adoptat in unanimitate o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit ”Stat Paralel si Ilegitim” care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice si care reprezinta un pericol…

- Liderii PSD au adoptat, cu unanimitate de voturi, in Comitetul Executiv de la Baile Herculane, o rezoluție politica de o duritate fara precedent. Tirul de atacuri ale liderilor PSD se indreapta catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi, care sunt acuzați ca fac parte din ”Statul paralel”. De asemenea,…

- Liderii PSD s-au întâlnit la sedinta CExN, la Baile Herculane, pentru a evalua programul de guvernare. Social democrații au aprobat o rezolutie prin care se arata ca ”statul paralel nu lasa PSD-ul sa-si duca la îndeplinire programul de guvernare”. Vicepreședintele…

- Social democrații s-au reunit la Herculane intr-o ședința a Comitetului Executiv al partidului. Liderii PSD au pe agenda discuțiilor, pe langa votul de incredere dat președintelui partidului, Liviu Dragnea, proiectul de buget pe anul viitor și o evaluare a programului de guvernare.

- Liderii PSD se vor reuni intr-o ședința a Comitetului Executiv, care va avea loc la Herculane, vineri, cu incepere de la ora 11.00. Ședința se anunța una incinsa, pentru ca principalul punct pe ordinea de zi va fi evaluarea Guvernului și a programului de guvernare. Citește și: Tudorel Toader,…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 170 de voturi "pentru", 93 "impotriva" și șapte abțineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, menținand abrogarea prevederii potrivit careia funcționarii publici sunt suspendați din funcție in…

- Peste 2.500 de tineri social - democrati isi vor alege presedintele duminica presedintele pentru urmatorii doi ani, in cadrul unui Congres la care vor rosti discursuri liderii PSD si sunt asteptati tineri de stanga din SUA, din statele UE si din Republica MolodovaRusia propune UNIREA Romaniei…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca din timp in timp este nevoie de modificari ale legislatiei fiscale, insa precizeaza ca acestea trebuie discutate si ca responsabilitatea pentru dialogul politic apartine presedintelui Klaus Iohannis. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția…

- PNL a greșit cand i-a indemnat pe oameni sa iasa in strada. De ce? Pentru ca demonetizeaza protestele. Tocmai caracterul nepolitic al ieșirilor in strada dadea greutate. PNL, amestecandu-se in aceasta chestiune dintr-o greșeala, va da PSD-ului muniție pentru a spune ca este o manevra politica a liberalilor…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, pe 27 septembrie, plafonarea indemnizatiilor speciale pentru limita de varsta pe care le primesc alesii, cuantumul net al indemnizatiei neputand fi mai mare decat venitul net corespunzator unei indemnizatii brute lunare a unui deputat sau senator in exercitiul…

- Este scandal mare in PNL, din cauza funcției de șef al Tineretului liberal.Liderii grei ai partidului și-au aruncat in lupta protejații și nu lipsesc acuzațiile extrem de dure, privind incercari de fraudare a a alegerilor. Acest razboi din liga mica arata de fapt, cum sunt lucurile…

- Sefii de stat si de guvern din tarile Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru Consiliul European de toamna. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca a convenit cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ca pe 9 mai 2019, de Ziua Europei, sa aiba loc la Sibiu o reuniune informala…

- La ora la care postez aceasta analiza, nu se știe cum va reacționa președintele Kaus Iohannis in raport cu propunerile de minștri. Și nici macar nu mai conteaza. De aceea, ma și grabesc sa constat ca liderii majoritații au intrat intr-un meci tembel. In care joaca singuri, la perete. Fara a aștepta…

- Nu doar PSD are faliții sai, ci și PNL. Daca PSD și -au facut din atacurile la adresa DNA unul din principalele obiective, conducerea liberala a luat lupta anti-corupție in brațe. Asta deoarece, pana acum, niciunul din liderii de filiale nou aleși sau reconfirmați inainte de ultimul Congres nu…

- ”Se digera greu o infrangere atat de serioasa ca cea pe care a suferit-o Liviu Dragnea, atentie, nu ca presedinte de partid, ci ca om care era pe cale sa instituie un regim de putere personala. Altfel ca presedinte de partid normal nu l-a jignit nimeni, nu i-a cerut nimeni demisia. Nu ar avea de…

- Viitorul statul al minerului din Romania la care lucreaza sindicalisti din Complexul Energetic Oltenia a fost prezentat recent Ministerului Economiei. Liderii unor sindicate din Complexul Energetic Oltenia și specialiștii Ministerului Economiei, coordonați de secretarul de stat Simona Stana Țeighiu-Jurj…

- Gabriela Firea a avut un atac la premierul Mihai Tudose. "Orice coleg care are o nemultumire sau o suparare cred ca trebuie sa o afirme intai in cadrul forurilor de conducere ale partidului si nu la emisuni televizate. Si eu am nemultumiri si le-am spus de fiecare data in forurile statutare si nu…

- Reacția lui Iohannis la criza politica: Remanierea este atributul premierului, PSD sa iși rezolve problemele, a spus, marți, purtatorul de cuvant al președintelui, Madalina Dobrovolschi. Ea a menționat ca presedintele Klaus Iohannis considera ca persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga sau sa…

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința de urgența, la sediul din Kiseleff, dupa declarațiile premierului Mihai Tudose, cel care solicita o remaniere guvernamentala. Citește și: Liviu Dragnea vorbește despre demisia din PSD Chiar inaintea acestei ședințe, Tudose a fost la o intalnire…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o întrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Liderii PSD se reunesc la ora 13.30, într-o…

- Liderii PSD se intalnesc, marți, in jurul orei 13,30, la sediul partidului pentru a discuta pe tema remanierii guvernamentale anunțata de premierul Mihai Tudose, au anunțat surse politice. Aceleași surse au confirmat întâlnirea pe care prim-ministrul a avut-o luni la Palatul…

- Liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au parasit plenul la scurt timp dupa incheierea discursurilor.Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a plecat de la AP NATO, cei doi s-ar fi dus direct in biroul presedintelui Senatului, unde au o sedinta. Potrivit Romania TV, cei doi ar discuta…