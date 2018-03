PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia unica, care va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS. "Declaratia acum este in varianta ei finala. Saptamana aceasta o vom afisa pe site-urile tuturor institutiilor…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Intrega discuție a plecat de la anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar, cea care verifica modul in…

- Numai parinte sa nu fii și sa te afli in imposibilitatea de a-ți ajuta copilul, internat intr-un spital din Romania. Fotograful Cristian Șuțu a trecut prin momente cumplite si, plin de revolta, a scris pe propiul blog experienta prin care a trecut.

- Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș susține ca Fiscul trebuie sa dețina un nou sistem IT pentru a combate eficient evaziunea fiscala. „Evaziunea fiscala nu se starpeste cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate si bine puse la punct. Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou…

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Marturie teribila a vedetei Antena 3, Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea spune ca ar putea sa ajunga si la puscarie. Badea a facut haz de necaz despre aceasta posibilitate.Citeste si: SOCUL serii - Mircea Badea, in emisiune la Romania TV: Fata in…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009, iar actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor.

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, cu ocazia conferintei anuale de prezentare a activitatii BEI in general si, in special, a celei din Romania. “In calitate de ministru al…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "Am facut o initiativa prin care ne propunem…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Andrew McDowell, cu ocazia conferinței anuale de prezentare a activitații BEI in general și, in special, a celei din Romania. "In calitate de ministru…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- Elena Udrea a vorbit in direct, la Antena 3, despre plecarea sa in Costa Rica. Intrebata daca ii e teama daca se va intoarce in pușcarie, aceasta a raspuns afirmativ.Citește și: Ion Iliescu ataca Antena și Romania TV: 'Industria știrilor false depașește planul' - FOTO "Da. Dar pana…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Potrivit noului Cod Fiscal, romanii plecati in strainatate care și-au pastrat rezidența fiscala in Romania vor fi nevoiti sa plateasca o taxa lunara. Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Este fals şi o să am şi o discuţie cu colegul meu din Senat, cu domnul Cîţu (senatorul PNL,…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Pana pe 25 mai, contribuabilii pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Fiscul aradean a venit cu o serie de precizari in ceea ce privește modul in care trebuie depus formularul 230, intrucat in ultima perioada…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- Directiva Anti-evaziune fiscala a fost transpusa in Codul fiscal prin OUG 79/2017. Acest lucru aduce un nou set de reguli: privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, la 10% din baza de calcul, atunci cand este depasit plafonul de 200.000 euro; impozitarea la iesire conform careia…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Dezvaluirea a fost facuta de premierul Mihai Tudose, la Antena 3. ”De azi, am un nou consilier, pe probleme de sport”, a explicat pesedistul. ”In 2013, am caștigat dreptul de organizarea a unei grupe…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern, infromeaza Agerpres.ro. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 39;Toti pentru justitie 39;, precum si altele pe care au scris 39;PSD,…