- Pensiile speciale sunt iar la ordinea de zi in discuțiile din PSD. In timp ce inca avem medici și profesori care incaseaza pensii de 1200 de lei, Partidul Social Democrat marește aceasta categorie de pensii.

- Proiect de lege care abroga pensiile speciale pentru parlamentari Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care abroga pensiile speciale pentru parlamentari, diplomati, functionari parlamentari, personal auxiliar din instante si Avocatului Poporului. În schimb, în proiect…

- Senatul a adoptat tacit o lege care ii va șoca pe parlamentari, diplomați, pe cei de la Curtea de Conturi sau Avocatul Poporului. Inițiativa, care are legatura cu pensiile speciale, le va provoca coșmaruri acestora și a fost inițiata chiar de catre Traian Basescu.

- Legislația din Romania prevede cel puțin zece situații in care angajații nu pot fi concediați. Codul muncii din Romania are prevederi speciale pentru situațiile speciale in care angajații nu pot fi concediați, iata mai jos zece astfel de situații: Femeile gravide, mamele in postnatal…

- Aproape 9.200 de civili au incasat pensie de serviciu in luna noiembrie, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii. De acest privilegiu beneficiaza fosti procurori, judecatori, grefieri, personal civil navigant din aviatia civila, auditori publici externi ai Curtii de Conturi, personal…

- Datele publicate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru sfarsitul lunii noiembrie arata ca valoarea pensiilor anticipate este mai mare decat cea a pensilor pentru limita de varsta, dar numarul beneficiarilor este mult mai mic.

- Beneficiarii de pensii care se incadreaza in categoria celor care li se reexamineaza pensia de la 1 ianuarie 2019 sunt in drept sa depuna cerere la casa teritoriala de asigurari sociale conform locului de trai dupa 1 ianuarie 2019.