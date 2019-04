PSD vrea majorarea sumei tichetului de masă cu 5 lei. Proiect depus înainte de alegeri Cinci parlamentari ai PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetului de masa, de la 15.18 lei la 20 de lei, prin modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. PSD vrea majorarea sumei tichetului de masa de la 15 la 20 de lei. Proiect depus la Senat […] Articolul PSD vrea majorarea sumei tichetului de masa cu 5 lei. Proiect depus inainte de alegeri apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

