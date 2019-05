PSD cere declanșarea unei anchete penale in cazul clipului viral in care un barbat care joaca rolul lui Iisus Hristos ii indeamna pe romani sa mearga la vot la alegerile europarlamentare din 26 mai și adreseaza un mesaj injurios partidului social democrat. Același actor apare și intr-un clip in care vorbește despre realizarile guvernarii PSD și le cere romanilor sa ii voteze din nou pe social-democrați. „Partidul Social Democrat iși exprima indignarea fața de campania murdara a Opoziției care folosește imaginea Sfantului Mantuitor Iisus Hristos in clipuri electorale, cu scopul de a ataca sau…