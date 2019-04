Tragedia noptii in Europa. Accident teribil. Cel putin 28 de morti. Toti sunt turisti

Un grav accident de circulatie a avut loc aseara, in Madeira Portugalia, acolo unde au murit 28 turisti straini, in autocarul prabusit peste o casa.In total erau 52 de oameni in autovehicul. Primarul municipiului Santa Cruz, Filipe… [citeste mai departe]