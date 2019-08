PSD va face o plângere penală împotriva liberalilor care ''au dezinformat'' populaţia cu privire la rectificarea bugetară PSD a anuntat, marti, ca va face o plangere penala impotriva reprezentantilor PNL care "au dezinformat", "in mod constient", cu privire la rectificarea bugetara.



"PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod constient populatia cu privire la rectificarea bugetara. Declaratiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi 'falsificat' datele financiare si ca ar fi 'furat 10% din PIB' sunt de o gravitate deosebita si intra sub incidenta prevederilor Codului penal privind comunicarea si raspandirea in mod constient de stiri false care pun… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

