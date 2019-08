Stiri pe aceeasi tema

- PSD anunța intr-un comunicat de presa ca va face o plangere penala impotriva reprezentanților PNL care spus ca datele de la rectificarea sunt false și ca PSD-ALDE au furat 10% din PIB. Acuzațiile ii aparțin lui Florin Cițu, senator PNL și membru al Comisiei de buget.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat ca va depune marti o plangere penala impotriva fostului director al CFR Calatori, Iosif Szentes, care l-ar fi santajat cu o inregistrare, aparuta in presa, cu scopul de a fi repus in functie. "Astazi, asa cum am spus si la televiziunea care…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a anuntat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu: „Este revoltator cum sunt umiliti romanii din diaspora". La majoritatea sectiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-si exprima optiunile politice. „Am…