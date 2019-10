Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, și reprezentanți ai Ministerelor Apararii Naționale și Muncii au avut astazi, la Palatul Victoria, consultari cu o delegație a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Discuțiile au fost axate asupra modificarii Legii nr. 223/2015 privind pensiile…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a avut, vineri, la Palatul Victoria, consultari cu o delegatie a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, in cadrul carora a transmis din partea premierului demis, Viorica Dancila, ca social-democratii vor sustine in Parlament modificarea Legii…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a avut, vineri, la Palatul Victoria, consultari cu o delegatie a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, in cadrul carora a transmis din partea premierului demis, Viorica Dancila, ca social-democratii vor sustine in Parlament modificarea Legii 223/2015…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, si reprezentanti ai Ministerelor Apararii Nationale si Muncii au avut astazi, la Palatul Victoria, consultari cu o delegatie a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate.Discutiile au fost axate asupra modificarii Legii nr. 223 2015 privind pensiile…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, le.a transmis, sambata, social-democratilor ca cei care au dus la caderea Guvernului doreste distrugerea partidului. Libertatea va prezinta principalele declaratii ale candidatului PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila: Stiu ca ceea ce s-a intamplat v-a afectat…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului.…

- Social-democratii se reunesc, miercuri seara, incepand cu ora 18.00, la sediul central din Kiseleff, pentru a stabili planul, in urma unei posibile decizii in favoarea lor, la Curtea Constitutionala, pe numirea ministrilor interimari. Liderii PSD spera intr-o victorie a Guvernului, la CCR, care va duce…

- Discutiile din sedinta Comitetului Executiv National al PSD se anunta unele tensionate. Dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca social-democratii iau in calcul restructurarea Guvernului in Parlament, unii lideri din teritoriu se opun acestei miscari.Inaintea sedintei CExN al PSD de…