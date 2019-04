Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat, pentru DCNews, la declarațiile date de președintele Klaus Iohannis. ”Cele trei propuneri care au fost facute pentru a inlocui miniștrii sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și nu accept…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, in urma deciziei președintelui Klaus Iohannis de a nu accepta remanierea celor trei ministere, propusa de PSD, ca șeful statului "se crede vataf peste moșie" și ca PSD va avea o replica "in cel mai scurt timp"."Ceea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, nu a vrut sa comenteze, duminica, la Brasov, afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis privind convocarea unui referendum, aratand ca, "de obicei, in PSD, nu se discuta despre declaratiile acestuia". "Nu stim intrebarea. Pana se hotaraste domnul Klaus Werner…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White, a sustinut sambata un discurs in fata a peste 3000 de liberali, adunati la Summitul PPE de la Bucuresti. ”Socialismul nu mai reprezinta raspunsul la nevoile europenilor. Romania este unul dintre cele mai bine exemple. Vedem dezastrul pe care il…

- Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefanescu, a lansat, miercuri, acuzații dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ștefanescu a vorbit despre decizia Liei Olguța Vasilescu de a se retrage din...

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, joi, ca decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) de a suspenda decretul de prelungire a mandatului sefului SMAp reprezinta "un lucru firesc". "E un lucru...

- "In CSAT am luat aceste chestiuni in discuti de la inceput si ne-am dat seama ca avem o mare oportunitate de tip strategic. Putem, pentru prima data de multi ani, sa abordam inzestrarea Armatei din punct de vedere strategic, pe termen mediu, aproape lung. Avem un plan pe 10 ani. Asta face posibile…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca mesajul președintelui Klaus Iohannis de la ceremonia de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului este &"pur și simplu halucinant&" și ca în loc sa creeze emoție,