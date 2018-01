Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea pleaca in turneu prin judetele din Moldova. El incearca sa iși stabilizeze poziția, in fața sefilor de organizatiilor teritoriale, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose va incerca sa iși impuna restructurarea Guvernului. Președintele…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a raspuns ironiilor facute de presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, subliniind ca el incearca sa vorbeasca despre partid ziua, nu „noaptea, cand se lasa ceata“, asa cum ar fi spus liderul local, care detine si functia de sef al CJ Vaslui.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Confruntarea Dragnea-Tudose, in prima ședința a conducerii PSD din acest an; Liderii social-democrați se strang, luni, la sediul central al partidului, pentru a face analiza guvernarii și a decide o posibila restructurare guvernamentala. Bilanțul va cuprinde nu doar miniștrii, ci și secretarii de stat…

- Niculae Badalau, senator și șef al PSD Giurgiu (foto: www.cotidianul.ro) și Felix Stroe, ministrul Transporturilor și șef al PSD Constanța (foto: www.info-sud-est.ro) Surse din PSD au declarat pentru jurnaliștii Hotnews.ro ca Niculae Badalau, unul dintre liderii partidului, ar negocia dur in meciul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, sugereaza ca Guvernul condus de Mihai Tudose ar trebui sa reduca numarul de ministere de la 24 la 16-17. In schimb vicepremierul Paul Stanescu spune ca restructurarea nu ar fi necesara. Pe de alta parte, Badalau este de acord cu un Congres al PSD, in timp…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, aduce “calificari” referitoare la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii “protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp”, el sustinand ca, prin natura functiei sale, Mihai Tudose este obligat sa dialogheze…

- Premierul Mihai Tudose a socat pe toata lumea cand a anuntat ca astazi se va vedea, la Palatul Victoria, cu protestatarii Rezist, cei mai ferventi adversari ai Guvernului si ai coalitiei PSD-ALDE. Omul cu cele mai multe aparitii televizate din PSD iese la rampa. Secretarul general adjunct, Codrin…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire a jurnalistului Catalin Tache pe tema ințelegerilor secrete și a luptelor interne din PSD care pot decide soarta partidului in perioada imediat urmatoare.Național: Carmen Dan de Teleorman contra Elena Dinu de Giurgiu,…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Tudose va avea intalniri de lucru la Belgrad cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borisov, si prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras. Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat duminica seara, dupa o intalnire a liderilor partidului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general al Capitalei,…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- Tariceanu, la discutii cu ministrul de Externe, dupa pozitia Departamentului de Stat al SUA Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu discuta, la ora transmiterii stirii, cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, in contextul mesajului transmis de Departamentul de Stat al SUA cu privire la modificarile…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut, marți dimineața, o discuție cu președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunțând ulterior ca urmeaza sa fie exprimata o poziție publica pe tema mesajului transmis de catre Departamentul de Stat.

- Premierul Mihai Tudose a infirmat, luni, o eventuala remaniere guvernamentala in urmatoarea perioada. Întrebat, la Senat, daca se pune problema unei remanieri care sa îl vizeze eventual pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, Tudose a spus: "Nu. La Guvernul pe care…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca pe motiv ca partidul nu si-ar fi respectat programul de guvernare.De…

- Meteorologii au emis, vineri seara, o avertizare cod galben de ceata pentru 17 judete din intreaga tara, fiind anuntata scaderea vizibilitatii in unele locuri si sub 50 de kilometri la ora. Pe autostrada Bucuresti – Pitesti, pe Autostrada Soarelui si pe A3, dar si pe drumuri nationale din mai multe…

- Secretarul general adjunct al PSD iese la atac dupa dezvaluirile si acuzatiile lansate de fostul sef al PSD, Victor Ponta. Codrin Stefanescu sustine ca afirmatiile lui Ponta nu sunt altceva decat minciuni si spune ca deputatul este "pus" sa vorbeasca despre aceste lucruri. "Credeti miseliile…

- În jur de 50 de membri PSD, între care vicepremierul Paul Stanescu, s-au aflat în fața DNA, la audierea care a precedat urmarirea penala în cazul Liviu Dragnea. Mihai Tudose a lipsit de la acțiunea PSD. Printre cei care au venit la…

- DC News a lansat un sondaj printre cititori pentru a afla ce parere au. Astfel, la intrebarea "De ce credeți ca au mers liderii PSD la DNA?", romanii au raspuns astfel: Sa nu se repete scena de la ICCJ 60,26% (4551) Sa faca presiuni 39,74% (3001). Rezultatul arata ca oamenii…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca e "horror ce se petrece în România", comentând informațiile pe surse potrivit carora Liviu Dragnea este cercetat penal pentru fapte de pe vremea când era

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni dimineața, la sediul DNA, însa procurorii nu au furnizat informatii referitoare la calitatea în care Liviu Dragnea a fost chemat.Lpiderul social-democrat a venit la DNA în aplauzele mai multor colegi de partid,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…

- Secretarul general al PSD Marian Neacșu s-a prezentat chiar de la primele ore ale dimineții la sediul DNA pentru a-și arata susținerea fața de Liviu Dragnea, care urmeaza sa fie audiat astazi intr-un dosar de corupție.UPDATE: in fața sediului DNA se afla președintele Comisiei SRI, Claudiu…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…

- Secretarul general-adjunct, Codrin Stefanescu, a prezentat, vineri, cum ar urma sa se aplice viitoarea lege a raspunderii magistratilor, persoanele acuzate putand sa aiba instrumentele necesare a merge impotriva procurorului lor de caz.

- Teroare in Partidul Social Democrat (PSD). Secretarul general adjunct al social democratilor a anuntat ca DNA le va face dosare penale tuturor greilor din PSD. Dezvaluirile incendiare au fost facute in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Stefanescu sustine ca Paul Stanescu, Lia…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a reacționat dupa ce ședința extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale, programata initial vineri si amanata pentru luni, nu a mai avut loc, informeaza DcNews.ro.Premierul Tudose anunta o noua ORDONANTA. Ce proiect…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca motivul real pentru care peste 20.000 de oameni au iesit in strada in Bucuresti si in marile orase ale tarii este ca asa le-a cerut Sistemul si noua Securitate, condusa de Laura Codruta Kovesi si statul paralel.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca lucrarile la centura localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, incepute in iulie 2016, au fost realizate in proportie de 20%, desi ar fi trebuit terminate in vara acestui an. Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor,…

- Politia Romana anunta ca 40 de localitati din 17 judete au fost afectate de vremea severa din ultimele 24 de ore, cele mai intalnite probleme fiind legate de blocarea cailor rutiere din cauza caderii unor arbori pe carosabil, lipsa energieielectrice sau caderea acoperisurilor unor cladiri.…

- Pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice, transmit cei de la MAI. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitati din 17 judete…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca singurul adversar al partidul in acest moment este nucleul dur a ceea ce este numit "binom", dar ca el spera ca dupa ce legile justitiei vor fi votate in Parlament pana la finalul…

- Prezent la Giurgiu, intr-o conferinta de presa a partidului, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a abordat, printre altele, si subiectul demisiei fostului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc: “Stiu ca au aparut in presa zvonuri legate de o presupusa lovitura interna in partid,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul organizației PSD Giurgiu, ca prefecții ar trebui sa redevina politici cum erau pe vremea guvernarii Nastase, pentru a exista astfel garanția ca programul de guvernare are…