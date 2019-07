Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora facut de Catalin Iapa, consilierul local al primarului Timișoarei. In timp ce Nicolae Robu vorbea, astazi, in cadrul conferinței de presa de la primarie despre stadiul lucrarilor la cele doua poduri din zona Iosefin, Iapa a scris pe pagina sa de Facebook ca Brantner, noul operator…

- Oamenii de incredere ai liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, au ieșit la atac, pe Facebook impotriva lui Claudiu Martin Chira, prim-vicepresedinte al organizației PNL Timișoara, care, ieri, a cerut demisia conducerii filialei județene dupa rezultatele dezastruoase de la europarlamentare. Cei mai aprigi…

- Alianța USR+Plus a ieșit marele caștigator al alegerilor de duminica, in Timiș și Timișoara. Pana ieri, micuța formațiune politica a reușit sa obțina aproape zece procente in fața PNL pe județ și un scor aproape dublu fața de PNL in Timișoara. Cerneala inca nu s-a uscat pe procesele verbale…

- USR Timiș a reacționat, in aceasta dimineața, pe pagina de Facebook, dupa victoria obținuta la alegerile europarlamentare atat in județ, cat și la Timișoara. Reprezentanții partidului considera ca Alianța USR-PLUS a obținut un scor așa mare pentru ca Romania vrea schimbare și ca votul oamenilor a fost…

- O parte din semafoarele din Timișoara nu funcționeaza, astazi, din cauza a doi șoferi. Nicolae Robu, primarul Timișoarei, ne-a declarat ca au avut loc doua accidente rutiere, in ultimele ore, unul la intersecția B-dului Take Ionescu cu str. Mihail Kogalniceanu și altul in Piața Traian, șoferii reușind…

- E criza mare de locuri de parcare in Timișoara, dar primarul Nicolae Robu ii intreaba pe timișoreni daca ar fi de acord ca primaria sa ofere locuri spre… inchiriere. „Un loc per mașina proprietate personala, dar nu mai mult de doua per locuința”, insa numai pentru mașinile inmatriculate in Timiș. Inca…