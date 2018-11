PSD, tensiuni. Bogdan Chirieac: Puciștii au o mare problemă "Puciștii au o mare problema. Nu au lider. Doamna Firea era liderul direct, daca ma intrebați, real al mișcarii, dar cei din spatele dansei, și acolo erau niște dinozauri grei, unii cu solzi, cu coda, cu gheare, adica greuceni, nu o recunoșteau pe dansa drept lider chiar daca mergeau in spatele doamnei Firea. Doamna Firea ii domina, in mod real, totuși e vorba de un mamifer, evoluția arata in așa fel incat doamna Firea era peste. Numai ca ei nu o accepta pe doamna Firea lider. Și in momentul asta in București, traficul ala a facut ravagii, suntem cel mai aglomerat oraș din Europa și locul cinci… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

