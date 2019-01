Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, precizand ca acesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu.

- PSD ii acuza de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, spunand ca cesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu. De asemenea, afirma ca autorul crimei de la Medias, crima care a readus in discutie…

- Mai mulți protestatari s-au strans luni in fața Ministerului Justiției și, in semn de nemulțumire fața de efectele legii recursului compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați, au aruncat cu vopsea roșie și cuțite pe treptele instituției. „Este un manifest, am facut asta in semn…

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- Crima de la Medias, judetul Sibiu, caz in care despre doi dintre suspecti s-a aflat ca ar fi fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, a iscat mai mult decat comentarii in spatiul public si in sfera politica. In cazul Uniunii Salvati Romania s-a lasat cu o intentie de a se cere in Parlament…

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul va depune, luni, la Parlament, o initiativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu. Reactia vine ca urmare a unei crime care a avut loc sambata seara, la Medias."Guvernul ar trebui sa vina cu OUG de abrogare, dar nu credem ca se va intampla,…

- Crima îngrozitoare de sâmbata noaptea de la Mediaș, când un criminal eliberat de legea "recursului compensatoriu" al lui Dragnea și Tudorel Toader a ucis cu 11 lovituri de cuțit un tânar de 25 de ani, a creat