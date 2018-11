PSD, strategie. Roșca Stănescu: De aici și disperarea lui Iohannis Sorin Roșca Stanescu susține ca discuțiile despre excluderi in PSD, lansate in spațiul public, au fost doar pentru a "se pune batista pe țambal". Mai mult, jurnalistul atrage atenția asupra modului in care trebuie sa fie facuta remanierea anunțata. "Nu vor fi excluderi" "Foarte pe scurt, despre excluderi se vorbește in PSD doar pentru a se pune batista pe țambal. Nu vor fi excluderi. In ceea ce privește remanierea, ea este necesara, este indispensabila, este obligtorie, ea va avea loc și ar trebui sa fie o remaniere cat mai profunda. Și va trebui ca la capatul acestei operațiuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

