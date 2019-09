PSD, strategie pentru tineri. Claudia Ţapardel: Trebuie să fie susţinuţi mai mult "Desi avem politici importante pentru tineri – si din punct de vedere fiscal i-am stimulat, avem programul start-up nation care a ajutat foarte multi tineri sa-si inceapa un business, avem reduceri fiscale, subventii pentru tineri – nu cred ca am reusit sa comunicam foarte mult si foarte bine cu acesti tineri. PSD are foarte multi tineri seriosi, profesionisti si capabili si poate ca, intr-adevar, acesti tineri ar trebui sa iasa mai mult in fata si sa fie mai mult sustinuti. Putem sa revenim la strategia de promovare a tinerilor PSD-isti care va asigur ca sunt mult mai bine pregatiti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful PNL Timis se plaseaza pe o orbita diferita fata de colegii sai liberali de la Bucuresti, inclusiv fata de presedintele Ludovic Orban, in domeniul politicilor economice. Liberalul timisean vede diferit solicitarea de taiere a salariilor bugetarilor, dar si impozitarea din domeniul IT, pentru ca…

- Catalin Moroșanu (35 de ani), invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE, le ține pumnii „tricolorilor” la meciul cu Spania, din preliminariile EURO 2020. Acesta le-a transmis un mesaj de incurajare. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca partidul pe care il conduce detine resursele necesare pentru a intra la guvernare si ca un acord politic in Parlament nu este "o fata Morgana". In urma cu doua zile, Barna afirma ca USR nu va intra la guvernare inainte de alegerile parlamentare. "Putem intra…

- "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit, in perspectiva demisiei doamnei Dancila, care nu mai are sprijin parlamentar, sa declare public si explicit ca nu va mai acorda inca o sansa PSD. Lucrul acesta nu mai poate continua. Fiecare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca realegerea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat reprezinta "temelia pe care se poate cladi temeinic Romania". "Il sustinem pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat la Cotroceni, pentru a garanta fiecarui roman…

- Secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, a declarat in aceasta seara la Palatul Victoria ca sistemul 112 nu este perfect, dar nu se poate comunica populatiei ca sistemul 112 este neperformant deoarece ar fi incorect. Raed…

- Gent - Viitorul, partida de azi din turul II al preliminariilor Europa League, nu va putea fi urmarita la TV. Motivul e unul simplu: TVR a refuzat sa achite o suma de bani in plus pentru cumpararea meciului echipei lui Gica Hagi. Gent - Viitorul se joaca azi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. Ionuț…

- Dragos Nedelcu a declarat, luni seara, dupa calificarea nationalei under 21 a Romaniei in semifinalele Campionatului European de tineret, ca locul I ocupat de tricolori in grupa este pe deplin meritat.