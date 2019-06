Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa, principala tema de discutie fiind data la care urmeaza sa fie organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri si stabilirea candidatului la alegerile prezidentiale. "Data la care…

- Comitetul Executiv al PSD se va intruni, vineri, incepand cu ora 11:00. Printre subiectele de discuție se numara remanierea guvernamentala, inclusiv inlocuirea vicepremierului Viorel Ștefan, dupa ce acesta și-a dat demisia din funcție pentru a activa la Curtea de Conturi Europeana, informeaza MEDIAFAX.Liderii…

- Mai multi lideri PSD se afla la sediul PSD din Baneasa, unde au fost convocati in numar mare lideri si ministri ai partidului si unde a sosit la aceasta ora si Viorica Dancila, scrie news.ro. Sedinta a fost precedata de o reuniune a Cabinetului, la Palatul Victoria, pe tema rezultatelor scrutinului…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data deshy;shy; 17.05.2019, ora 13,00 in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit, marti, la Parlament, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat…

- Comitetul Executiv National al Partidului Miscarea Populara a desemnat pentru vot lista de candidati la alegerile europarlamentare. La finalul sedintei Traian Basescu a anuntat ca nu va candida. Lista este deschisa de Eugen Tomac, apoi urmeaza Dorel Constantin Onaca, Ioana Constantin si Catalin Cristache.…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 12.30, la Parlamentul, pe ordinea de zi figurand stabilirea listei candidaților la europarlamentare. Ședința a fost amanata din cauza internarii lui Liviu Dragnea, scrie Mediafax.“Trebuia sa facem Birou Permanent…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a externat si a si tinut o prima sedinta cu conducerea partidului, informeaza surse citate de Digi24. Sedinta ar fi avut loc la sediul PSD din Baneasa, departe de ochii presei, relateaza postul de televiziune citat. Din weekend, de cand s-a internat acuzand dureri…