PSD - SPP, scandal. Orban: Petardă care o să pocnească Liderul PNL a caracterizat scandalul ca fiind o ”petarda” pe care a comparat-o cu gaura din buget de 10 miliarde pe care PSD a precizat ca a gasit-o sau cu OUG 14. Totodata, Ludovic Orban a mai transmis ca trebuie urmarit acest conflict cu mare atenție. Asta deoarece, considera Orban, PSD poate sa vina cu o ”lovitura in alta parte”. „Este o petarda. Va aduceți aminte, anul trecut, a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde. Nici nu exista raport. Pana și Viorel Ștefan care era ministrul finanțelor a recunoscut ca intr-un fel ca nu e nicio gaura de 10 miliarde in buget,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat declarația fostului președinte al Romaniei. ”Traian Basescu face acum pe viteazul, dar ii aduc aminte ca a declarat de trei ori ca nu il investește pe Ponta ca și premier, și cu toate astea l-a investit pe Ponta ca și premier. Așa ca sa o lasam mai moale…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- LIVE. Alergatul ca stil de viața Horațiu Morar, directorul Maratonului Internațional Cluj, este invitatul lui Carol Vlad, de la ora 13:00, la Realitatea FM Cluj. Emisiunea poate fi urmarita în direct, pe 92,8 FM, dar și în format video, pe pagina de Facebook Ziua de Cluj sau…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Dragnea si Tariceanu: "Comisia Europeana nu e bine informata" Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr-o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au…

- Un barbat incarcerat in Penitenciarul Iasi si-a ucis colegul cu bestialitate din cauza unor conflicte anterioare. In fata anchetatorilor, criminalul a recunoscut cu nonsalanta fapta, oferind detalii terifiante. Atentie, textul contine informatii care v-ar putea afecta emotional.

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Pe drumurile din întreaga țara se circula în condiții de ceața, vizibilitatea fiind sub 100 de metri, atenționeaza reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare (INP). „INP recomanda soferilor sa manifeste prudenta sporita la volan, sa adapteze viteza…

- Context In 16 ianuarie 2018, Realitatea TV a fost amendata. Valentin Jucan, propus de PNL in CNA, a votat amenda pentru Realitatea TV. La postul TV menționat, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat ca ”președintele partidului a avut o discuție cu dl. Jucan astazi și acesta și-a…

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 13:58 Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- Liviu Dragnea a lansat acuzații grave la adresa unui „personaj veninos” care ar fi deturnat Guvernele PSD din ultimul an. Fara sa menționeze la cine se refera, liderul PSD a precizat ca partidul nu va mai putea fi atins de personajul „dintr-o instituție a statului care a facut și face foarte mult…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, iese la rampa si vine cu un atac dur in contextul scandalului din cadrul PSD. Orban sustine ca nu il intereseaza cine va iesi castigator din lupta Dragnea versus Tudose si spune ca are in vedere o singura solutie pentru iesirea din aceasta noua criza politica.…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Irina Begu, in semifinalele turneului de la Shenzen. Ar putea sa o intalneasca pe Simona Halep Liderul mondial Simona Halep si Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, vor juca, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen. Irina Begu a învins-o, joi, cu…

- Poliția Româna anunța ca în minivacanța de Revelion au fost date 13.440 amenzi, în valoare de peste 4.700.000 lei. De asemenea, au fost reținute 947 permise de conducere. "În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape 8.000 de polițiști au acționat zilnic,…

- Noua lege prevede infiintarea unei singure institutii care sa combata coruptia. Liderul de la Sofia a decis retrimiterea documentului in Parlament, pentru a fi imbunatatit. Potrivit Transparency International, Bulgaria este tara in care nivelul coruptiei este cel mai ridicat din intreaga Uniune Europeana.…

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca liberalii vor da vot impotriva proiectelor de lege referitoare la bugetul de stat și asigurarilor sociale pentru 2018, in cazul in care amendamentele parlamentarilor formațiunii nu vor fi adoptate.

- Liderul mondial Simona Halep a întrerupt colaborarea cu sponsorul tehnic Adidas, dupa ce nu a ajuns la un acord cu firma de echipament sportiv în privinta unui nou contract, informeaza publicatia Tennis.life.

- Dupa ce Calin Popescu-Tariceanu a spus ca, in opinia sa, nu sunt necesare in acest moment mitinguri de sustinere, asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura neașteptata din interiorul partidului.Vicepreședintele…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, martorul denuntator in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei. La audierea sa de luni,…

- Ca ordonator principal, Ministerul Muncii va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 31,74 miliarde de lei. Potrivit proiectului, prioritatile strategice vizate de politica in domeniul muncii si justitiei sociale sunt:…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Reacția președintelui PNL a venit dupa ce Predoiu a declarat,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Scandal imens cu seful PNL, Ludovic Orban in prim plan. Liderul liberalilor a lansat un atac extrem de dur la una dintre vedetele Antenei 3, Mugur Ciuvica. Totul s-a intamplat la Grupul de Dialog Social, acolo unde Orban s-a aflat la aceeasi masa cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, la un metru de…

- Liderul catalan aflat in exil dupa declararea independenței in Catalonia, a fost obligat sa se prezinte in fața justiției blegiene, aceasta find condiția pentru lasarea sa in libertate. Procurorii belgieni au stabilit ca mandatul de arestare trebuie operat, ceea ce inseamna ca nu i se acorda…

- Liderul social-democraților gorjeni, Florin Carciumaru nu considera ca se impune o demisie a lui Liviu Dragnea, președintele PSD, in ciuda faptului ca acesta a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul “Teldrum”. Deși susține ca nu a avut deocamdata nicio consultare cu membrii Organizației Județene pe…

- ”Daca ni se vor solicita semnaturile pentru motiune, o vom sustine. Mi se pare insa doar un joc de imagine al PNL, atata timp cat nu exista o vointa ferma in a da jos Guvernul PSD - si aceasta se poate observa prin reticenta in ceea ce priveste dialogul cu presedintele Basescu si PMP”, a declarat…

- Dacia Logan se numara printre cele mai puțin fiabile mașini, cu peste 12 procente defecțiuni, conform datelor publicate de TUV Germania. O mare surpriza neplacuta este și Kia Sportage, locul unu la numarul de defecțiuni, în aceeași categorie cu Logan. Modelele Dacia au avut, de…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont a declarat intr-un interviu publicat luni in cotidianul belgian Le Soir ca ramane posibila o alta solutie decat independenta in regiunea sa, asigurand ca 'este in continuare pentru un acord' cu Spania, relateaza AFP.'Sunt dispus si am fost intotdeauna…

- Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care a fost achitat, Ludovic Orban a precizat ca Liviu Dragnea trebuia sa renunțe la funcția de președinte a Camerei Deputaților și sa faca un pas in spate in politica. Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care…

- PNL va incepe saptamana viitoare demersurile pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, a anuntat miercuri presedintele PNL Ludovic Orban. "Vazand calamitatea produsa de guvernul de habarnisti condus de Terente (...) voi propune Biroului Executiv…