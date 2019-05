Stiri pe aceeasi tema

- Un filmuleț in care un actor il interpreteaza pe un Iisus care promoveaza mesaje anti-PSD a pus jar lumea politica. PSD solicita ancheta oficiala impotriva celor care au realizat filmulețul respectiv.Citește și: Dacian Cioloș, atac EXPLOZIV la adresa lui Klaus Iohannis: Este un președinte…

- Spionii chinezi ar fi obținut instrumentele de piraterie cibernetica ale Agenției Naționale de Securitate a SUA, pe care le-au folosit in 2016 pentru a ataca aliații americanilor și compani private din Europa și Asia, potrivit dezvaluirilor unei firme de top de securitate cibernetica, citate de New…

- Cei 74 de seniori gazduiti in Caminul pentru Persoane Varstnice care functioneaza sub autoritatea Primariei municipiului au avut parte de activitati diverse in preajma sarbatorilor pascale. Astfel, o parte dintre acestia au facut, in Saptamana Mare, o vizita la Gradina Zoologica din apropiere, unde…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a inceput si se va incheia in 25 mai, la ora 7.00. In cursa electorala sunt inscrisi trei candidati independenti si 13 partide si aliante. Pe Youtube, la categoria noutați virale, a aparut un videoclip de un minut și 24 de secunde intitulat:…

- Cativa reprezentanti din Opozitie au votat, miercuri, alaturi de Putere, proiectele de modificare a Codurilor Penale. PSD-ALDE au demonstrat ca au majoritate in Parlament, fiind ajutati de cei de la UDMR si de la minoritatile nationale. Proiectele de Coduri vor ajunge din nou, la Curtea Constitutionala,…

- In perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, au fost inregistrate 102 cazuri de rujeola la nivel national, ceea ce indica o crestere alarmanta a imbolnavirilor. Intre…

- Va vom prezenta 5 rețete de Paști ce nu trebuie sa lipseasca de pe masa, mai ales cele din miel, deoarece el este vedeta din platourile incarcate cu bunatațuri. Oua vopsite Nu exista masa de Paște fara oua vopsite. Așa spune tradiția, asta facem și noi. Ouale roșii trebuie sa predomine…

- Inaltul Comisar al ONU a cerut, miercuri, la Geneva, efectuarea unor investigatii privind un posibil exces de forta din partea fortelor de securitate franceze impotriva manifestantilor "Vestelor Galbene" care protestau fiind nemultumiti de guvernul de la Paris. Barchelet a adresat aceasta…