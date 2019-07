Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- Calin Popescu Tariceanu, președinte ALDE, a declarat ca partidul pe care il conduce va ramane la guvernare, alaturi de PSD, deși cele doua formațiuni vor avea candidați diferiți la președinție."Vom continua sa ramanem parteneri corecti in coalitia de guvernare. Candidatura separata nu presupune…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a facut, luni, apel catre social-democrați sa ia act de dorința electoratului coaliției PSD-ALDE, aceea de a avea un candidat comun la alegerile prezidențiale, respectiv pe Calin Popescu Tariceanu. El a spus ca in cazul in care PSD nu respecta angajamentele,…

- „Și-a depus candidatura Dan Radu Rușanu, care va avea un post in Consiliul de Administrație, daca obține votul, dar neexecutiv", a declarat Calin Popescu Tariceanu, intrebat fiind pe cine susține ALDE pentru postul de viceguvernator. Președintele PSD, Viorica Dancila a anunțat, tot luni, ca…

- O prima ședința a coaliției de guvernare va avea loc, la Parlament, incepand cu ora 11.30, in biroul lui Calin Popescu Tariceanu de la Senat.Ședința se anunța una extrem de interesanta, asta in condițiile in care, la Congresul PSD, Tariceanu le-a propus partenerilor sa mearga cu un candidat…

- Viorica Dancila și Calin Popescu-Tariceanu s-au reunit luni dimineața intr-o ședința de urgența inaintea BPN al PSD. Prim-ministrul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, Calin...

- ALDE ramane in coaliție cu PSD, dar dorește recalibrarea relațiilor și schimbari in guvern. Calin Popescu Tariceanu a recunoscut ca, de multe ori, partidul sau a fost pus in fața faptului implinit și vrea ca aceste situații sa nu se mai repete.

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca Biroul Politic al partidului s-a decis, cu numai doua abțineri, continuarea alianței cu PSD la guvernare, Tariceanu motivand ca nu exista in momentul de fața o alternativa credibila. In paralel insa, ALDE vrea „o recalibrare” a relației cu social-democrații,…