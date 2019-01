Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Dacian Ciolos, anunțata recent, la alegerile europarlamentare din luna mai aduce noi analize de strategii ale partidelor de dreapta, care impart, teoretic, acelasi electorat cu fostul premier tehnocrat. Acțiunea prin care Ciolos a reusit sa devina lider peste un partid deja inregistrat,…

- Una dintre cele mai mari probleme cu care o afacere se poate confrunta nu are legatura cu departamentul de marketing sau ce de vanzari. In realitate, viziunea companiei este cea care poate periclita viitorul business-ului tau, iar aceasta tine in mare masura de tine.

- Președintele organizației de femei a PSD, Rovana Plumb, a anunțat joi, la Parlament, dupa o ședința a Comitetului Executiv al OFPSD, ca doamnele din partid vor sa obțina jumatate din locurile de pe lista cu care PSD va intra in alegerile europarlamentare din 2019.Plumb a spus ca ținta organizației…

- Uniunea Europeana (UE) vrea sa ia masuri pentru combaterea stirilor false, inainte de alegerile europarlamentare. Astfel, cere companiilor din domeniul IT inclusiv Facebook, Twitter si Google sa prezinte rapoarte lunare privind progresele inregistrate de acestea pentru eradicarea ”stirilor false” provenite…

- Pe 22 noiembrie a.c. in Uniunea Salvați Romania – USR a inceput votul electronic pentru lista candidaților la europarlamentare, dupa Post-ul Alegeri interne in USR pentru lista candidaților la europarlamentare prin vot electronic secret apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul strateg politic al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, intentioneaza sa colaboreze cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile europene de anul viitor, a declarat el pentru canalul privat RTL intr-un interviu, relateaza sambata Reuters, potrivit Agerpres.…

- Uniunea Salvati Romania Constanta a sustinut o conferinta de presa joi, 1 octombrie, context in care s a discutat despre rapoartele de activitate ale parlamentarilor USR de Constanta, fiind anuntate, totodata, detalii noi despre alegerile locale si europarlamentare. Faptul ca partidul sustine votul…

- Cluj-Napoca a gazduit, sambata, ședința Biroului Permanent Național a Partidului Romania Mare. In cadrul intalnirii, membrii BPN au discutat despre problemele pe care filialele județene ale PRM le intalnesc, dar și despre alegerile europarlamentare din anul 2019. Partidul Romania Mare este intr-o continua…