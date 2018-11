Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unui an in care autoritatile de la Bucuresti au primit mai multe avertismente internationale, sa opreasca modificarile aduse atat legislatiei din Justitie, cat si procedurilor de numire/demitere a procurorilor-sef, Parlamentul European va vota, marti, o rezolutie extrem de critica privind…

- Astazi, la Strasbourg, incepe o noua sesiune in plen a Parlamentului European, care ar urma sa se pronunte, maine, asupra unei rezolutii privind respectarea statului de drept in Romania, in aceeasi zi in care la Bruxelles va fi publicat raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru 2018. Proiectul…

- Draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania vorbeste despre o „ingrijorare profunda” in privinta independentei justitiei, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestele din luna august, condamna restrictiile politice ale libertatii presei si cere refacerea…

- "Cine sunt ei, ce studii au, care sunt motivatiile lor, ce vor sa schimbe la Bruxelles sunt doar cateva dintre informatiile pe care viitorii alegatori le pot afla de pe site-ul www.usr.ro/euro. Cei mai multi dintre candidati nu au mai facut politica pana acum, insa toti au facut pasul spre USR cand…

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca nu s-a simtit confortabil auzind discutiile despre Romania care au avut loc miercuri in Parlamentul European, si intrebata fiind daca a avut senzatia ca politiceni romani „isi spala rufele in public”, Dancila a spus…

- Plenul Parlamentului European va organiza, la inceputul lunii octombrie, o dezbatere pe tema violențelor de la protestul din București din 10 august. Inițiativa aparține grupului Verzilor, cei care au propus și dezbaterea din februarie privind modificarea legilor Justiției din Romania, ...