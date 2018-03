Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar iese la rampa cu un mesaj dur pentru toti cei care au probleme cu justitia, dar au reusit sa fuga intre timp din Romania. Lazar sustine ca nimeni nu poate scapa de raspunderea penala si de executarea unei pedepse date de o instanta din Romania, chiar daca se afla…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Fostul procuror Mircea Negulescu, zis "Portocala", a acordat primul interviu dupa izbucnirea scandalului care a dus la excluderea sa din magistratura. Jurnalistul Alexandru Cautis anunta ca va publica interviul integral, miercuri, in revista Kamikaze. Intre timp, jurnalistul publica pe pagina sa…

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca a facut si face afaceri cu fratii Mazare inca de la Revolutie. Omul de afaceri spune ca procurorul DNA Ana Dana i-a cerut sa faca un denunt impotriva lui Radu…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a facut declaratii la un post de televiziune pe mai multe subiecte, discutand si despre disparitia lui Codrut Marta, Realitatea TV, Sebastian Ghita, Radu Mazare, plecarea sa din tara, mesajele catre DNA,…

- Elan Schwartzenberg sustine ca Radu Mazare sta pe proprietatea sa din Madagascar. Afirmatia a fost facuta intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, in care a vorbit si despre afacerile facute cu fratii Mazare. „Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (…) La un moment dat, fratii…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, ar urma sa se prezinte, luni, la instanta suprema, unde are loc ultimul termen al procesului in care au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare. Cei doia au fost acuzati…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Mircea Negulescu, realizate la scurt timp dupa ce a fost acuzat de Vlad Cosma si Sebastian Ghita ca ar fi fabricat probe in diverse dosare. Exclus din magistratura, procurorul “Portocala” are un traseu pe care il…

- Realitatea TV a prezentat, astazi, o noua inregistrare a discutiilor dintre fostul procuror Mircea Negulescu si Vlad Cosma. Discutia a avut loc in data de 19 decembrie 2016, aceasi zi in care Sebastian Ghita a fost pierdut de autoritati, fugind din tara.

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Noi înregistrari exclusive între Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! În urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD afla cum avea de gând Sebastian Ghița sa scape de dosarele penale, procurorul nu a luat

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, privind inregistrarile facute publice de DNA, referitoare la publicarea unor materiale legate de procurori ai Directiei, ca acestea au fost facute legal, fara a preciza daca vor fi folosite in dosarul de santaj. Intrebata…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Informatii in premiera despre gasirea lui Sebastian Ghita! Inregistrari incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate in emisiunea "Jocuri de putere", de la Realitatea TV. Dialogurile dintre cei doi au avut loc pe 31 ianuarie 2017.Negulescu: - Dar…

- Informatii în premiera despre gasirea lui Sebastian Ghita! Înregistrari incendiare între fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate la "JOCURI DE PUTERE".

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal și verifica informațiile aparute in spațiul pubic și dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Conform comunicatului, magistrații verifica activitatea procurorilor de la DNA Ploiești.

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu o reactie dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a venit cu transcrieri ale unor conversatii, in replica la inregistrarile socante publicate de fostul deputat social-democrat, Vlad Cosma. Dragnea neaga acuzatiile aparute in cadrul conversatiilor si sustine…

- Prezent la Parchetul Curtii de Apel Cluj Napoca, procurorul general Augustin Lazar a fost asaltat cu intrebari de jurnalisti, legat de inregistrarile socante scoase la iveala seara trecuta de catre fostul deputat PSD, Vlad Cosma.Lazar a fost insa rezervat in declaratii si s-a rezumat la a-i…

- Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, a prezentat duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari in care – spune acesta – se demonstreaza faptul ca i s-a cerut, la un moment dat, sa falsifice probe care sa-l incrimineze pe Sebastian Ghita. Iata…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, iese la rampa cu inregistrari bomba, in care dezvaluie cum procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Citeste si: Noi INREGISTRARI SOCANTE cu procurorul Negulescu:…

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar.

- Emilian Schwartzenberg, Sorin Ionut Barbu, Carmen Antoanela Stancescu, Geraldina Elena Neagoe si Oana Mihaela Schwartzenberg, asociati in Seaview Advertising SRL, pun la cale o investitie imobiliara in statiunea Mamaia. Ionut Barbu este un om de afaceri cunoscut in Constanta prin prisma legaturii apropiate…

- "N-a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena de-a lui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista, nu este prevazut in cadrul legal. (...) Poți sa ceri ședere pentru anumite…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Citeste si: Dragnea DA SEMNALUL inainte de Cex. Ce spune despre o eventuala REMANIERE a premierului Tudose…

- „Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au anuntat, vineri, trimiterea in judecata a lui Elan Schwartzenberg acuzat ca l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Morgenstern Avraham sa-i dea mita lui Radu Mazare 175.000 de pentru a castiga contractul de construire a Campusului social ”Henri Coanda”…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari. Instanta suprema decide peste cateva zile daca emite mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Fostul primar de la Constanta, judecat in mai multe dosare de coruptie, i a anuntat pe politistii care il aveau in supraveghere ca a…

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Tribunalul Constanta a dat, vineri, sentinta in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky fusese trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni, fiind acuzat de DNA ca a primit procente din sumele incasate de o firma care a realizat diferite lucrari in judetul Constanta, unele…

- Un tinar de 28 de ani din Raionul Criuleni, care și-a ucis propria mama cu cruzime, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum cinci zile de catre prima instanța - Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana). Totodata, complicele acestuia a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.…

- Acțiunea este fara precedent la Constanța. Este pentru prima oara cand procurorii și judecatorii protesteaza impotriva unor propuneri de modificare a legilor justiției. La protest s-au alaturat și cinci procurori din cadrul DNA Constanța. Andrei Bodean, procurorul care i-a trimis in judecata, printre…