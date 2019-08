PSD şi ALDE au decis că vor respinge în Parlament proiectul de lege privind aministia şi graţierea PSD si ALDE au decis intr-o sedinta de coalitie desfasurata miercuri ca vor respinge in Parlament proiectul de lege privind amnistia si gratierea, se arata intr-un comunicat al PSD remis AGERPRES.



"Astazi a avut loc o noua sedinta a coalitiei de guvernare PSD-ALDE, o discutie care a vizat atat componenta politica a aliantei, cat si pe cea guvernamentala. In cadrul discutiei de astazi, am abordat tema functiilor vacante in guvern, precum si sesiunea parlamentara extraordinara, in cadrul careia vom respinge proiectul de lege privind amnistia si gratierea. In saptamana care urmeaza,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

