- Dupa saptamani de negocieri tensionate, PSD si ALDE au ajuns la un consens pe tema legii offshore. Proiectul a fost intors odata in Parlament, adoptat in Senat și blocat apoi la dezbaterile din Camera Deputaților.

- Un episod cel puțin interesant a avut loc in Parlament, acolo unde PSD nu a reușit sa asigure majoritatea in Camera Deputaților pentru a trece Legea privind spalarea banilor. Liviu Dragnea a explicat ca PSD a scos proiectul de pe ordinea de zi pentru ca cei de la PNL și USR nu erau de acord cu anumite…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- Pentru propunerea legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de un grup de deputati PSD, s-a implinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere si vot in Senat, ca prima Camera legislativa sesizata.…

- Votul din Camera Deputatilor pe legea offhore, camera decizionala in acest sens, nu mai intra miercuri la votul final din plen, asa cum era planificat. Proiectul a fost retrimis la comisii, pentru continuarea dezbaterilor. Votul final ar urma sa aiba loc saptamana viitoare.Decizia a venit…

- Proiectul de lege, care se afla la reexaminare in Parlament la cererea presedintelui Klaus Iohannis, trebuia sa fie dezbatut in comisii si adoptat de plenul Camerei inca de saptamana trecuta. Presedintele Comisiei pentru industrii, Iulian Iancu, a anuntat martea trecuta ca proiectul de lege…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…