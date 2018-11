Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt membru al Parlamentului Romaniei, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este presedintele PSD. Nu stiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plina, azi am avut o zi foarte plina la Guvern. Stiti cum este, fiecare dintre noi... sa luam in calcul ca fiecare om are probleme,…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni pentru MEDIAFAX, ca modificarile aduse Legilor Justitiei prin Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, sunt foarte bune si ca toate prevederile se regasesc in observatiile Comisiei de la Venetia.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni pentru MEDIAFAX, ca modificarile aduse Legilor Justiției prin Ordonanța de urgența adoptata de Guvern, sunt foarte bune și ca toate prevederile se regasesc in observațiile Comisiei de la Veneția."Sunt cateva chestiuni care vizeaza mai multe aspecte.…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

