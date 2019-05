PSD şi-a definitivat lista pentru CCR. Care sunt nominalizările pentru funcţia de judecător Pe 25 aprilie, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a anunțat ca PSD va avea doua nominalizari, pana pe 7 mai, pentru postul de judecator al CCR, o propunere fiind facuta de Senat, iar o alta de Camera. Conform calendarului ar urma ca, marți, Comisia juridica sa adopte raport cu privire la candidaturile penru funcția de magistrat al Curții. In esenta, aceste propuneri sunt Gheorghe Stan, din partea Camerei Deputatilor, si Cristian Deliorga, de la Senat. Mandatul magistratului Ștefan Minea la CCR expira pe data de 15 iunie. Acesta a fost numit judecator CCR pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

