- Candidaturile pentru functiile de conducere din PSD Foto: Arhiva. Termenul de depunere a candidaturilor pentru functiile de presedinte, presedinte executiv si secretar general al PSD a expirat. Pentru functia de presedinte candideaza Viorica Dancila, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu,…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca organizatia judeteana a preluat conducerea si coordonarea UDMR Targu Mures, pe fondul disputelor interne aparute in ultima perioada si ca exista posibilitatea sa se ceara Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfiintarea…

- Daniel Florea a fost reconfirmat astazi in funcția de președinte al Organizației PSD Sector 5, cu unanimitate de voturi! Tot in unanimitate, membrii Conferinței Extraordinare au votat pentru susținerea candidaturii Vioricai Dancila pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD)…

- Teatrala demisie din funcția de președinte executiv al PSD Dambovița a lui Corneliu Ștefan, invocand nerespectarea statutului in cazul deciziilor Post-ul Cu demisia lui Corneliu Ștefan a scazut numarul membrilor de familie din conducerea organizației apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Urmaresc cu grija ceea ce se intampla in jurul UDMR Targu Mures. Pentru noi a devenit limpede ca in cadrul organizatiei locale exista tensiuni pe care trebuie sa le rezolvam rapid, eficient si cu rezultate. Trebuie sa facem si vom face ordine in organizatie! Importanta Targu Muresului este dincolo…

- Primarul municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, solicita demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al PNL, in urma afirmatiilor referitoare la impozitarea veniturilor angajatilor din domeniul IT. "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National…

- Conducerea palestiniana a anuntat miercuri seara ca nu va participa la conferinta de la Manama (25-26 iunie) privind aspectele economice ale viitorului plan de pace american, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Casa Alba a anuntat duminica organizarea, impreuna cu Bahrein, a acestei conferinte.…

