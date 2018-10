Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, vineri, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pune la cale, in sediul central al partidului din Kiseleff, sabotarea sa ca edil prin intoarcerea impotriva ei a consilierilor generali social-democrati.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in PSD se pune la cale sabotarea ei in Consiliul General al Capitalei. Ea arata ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali la el și le cere sa o tradeze.”Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff…

- Biroul Permanent National al PSD se va reuni, astazi, de la ora 11.30 la Parlament, in prima sedinta dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, potrivit unui anunt al formatiunii. La BPN al PSD va participa si premierul Viorica Dancila care este si presedinte executiv al partidului,…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au salvat-o pe Gabriela Firea de la o excludere. Cei doi au refuzat sa supuna la vot cererea primarului Sectorului 5, Daniel Florea, care voia ca primarul general sa fie dat afara din partid.In plus, dupa CEX, Dragnea a contrat-o pe Firea, care a declarat ca…

- De mai bine de 15 ani, locuitorii Sectorului 5 al Capitalei sunt sub napasta roșie- PSD. Dupa 13 ani de Vanghinion, perioada in care Sectorul 5 a fost condus de edilul PSD Marian Vanghelie, care a facut din sector cea mai saraca zona administrativa a Capitalei, primarul ”Zero”- Daniel Florea,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati, in care spune ca se incearca discreditarea sa dupa ce a inceput sa il atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite News.ro.

- Gabriela Firea a cerut, marți, demisia președintelui PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca o retragere a liderului social-democraților ar fi benefica pentru partid și pentru țara, in cazul in care liderul PSD nu reuseste sa isi schimbe modul de lucru, acela de a se consulta "doar cu doua-trei persoane".Intr-o…

- *Rasturnarea meselor sambata, la (co)cina cea de taina a pesedeilor, de catre Gabriela Firea, i-a surprins in mod diferit pe gurnaliștii de la televiziunile de Partid, care au dovedit, o data in plus, ca n-au nicio treaba cu jurnalismul și cu deontologia. La Romania TV, unde a intrat mai intai aseara…