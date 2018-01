PSD se reuneste vineri pentru a stabili noii ministri din guvernul Dancila. Conducerea Parlamentului stabileste vineri calendarul pentru investirea cabinetului

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare, nu…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la investirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului, dar,…

- Prima de declarație a lui Mihai Tudose, dupa ce i s-a retras sprijinul politic, in partid, și a decis sa iși dea demisia din funcția de premier. El a afirmat, luni, la sediul central al partidului, unde participa in calitate de vicepreședinte, ca s-a apucat de citit. El nu a dorit sa faca niciun fel…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Guvern, condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. Din viitorul Guvern nu vor mai…

- Comitetul Executiv National al PSD se intruneste de la ora 16 pentru a-i desemna pe ministrii cu care va trebui sa lucreze noul premier, Viorica Dancila. O parte dintre noii ministri ar putea fi persoane...

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, de la ora 16.00, la sediul partidului din soseaua Kiseleff, pentru a decide componenta noului cabinet condus de Viorica Dancila, au precizat surse din conducerea partidului.

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- ”Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet”, a spus Liviu Dragnea. Revenim cu noi declaratii

- Social-democratii incearca sa puna capat repede crizei politice provocate de demisia lui Mihai Tudose facand repede desemnarea succesorului acestuia. Comitetul Executiv National a votat, cu o singura...

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- La scurt timp dupa ce, in Comitetul Executiv National s-a decis nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a postat un mesaj de sustinere: “Dincolo de calitațile care o recomanda pe Viorica Dancila pentru inalta demnitate de prim-ministru…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Ecaterina Andronescu, vicepreședintele PSD, a fost o prima propunere pentru inlocuire lui Mihai Tudose, care a demisionat ieri din funcția de premier. Ulterior, in Comitetul Executiv Național al partidului, nominalizarea a primit-o Viorica Dancila. Fostul ministru al Educației a detaliat cum a funcționat…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, intr-o conferința de presa susținuta dupa ședința CEx prin care Viorica Dancila a fost nominalizata la funcția de premier, ca doreste modificarea legislatiei astfel incat secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre șeful executivului, ci direct…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea.

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care…

