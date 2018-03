PSD se reuneşte sâmbătă în Congres extraordinar. Aproape 4000 de delegaţi aşteptaţi la Sala Palatului PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa nu si pentru presedintele partidului. Pentru cele 18 functii candideaza 23 de social-democrati. Astfel, pentru functia de presedinte executiv si-au depus candidaturile Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Viorica Dancila. De asemenea, pentru functia de secretar general si-au… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

