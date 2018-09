Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima sedinta dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. La BPN va participa si premierul Viorica Dancila, dar si contestatarii liderului social-democrat.

- Orice tema se poate discuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, fara a fi din start corecta sau gresita, a declarat miercuri pentru AGERPRES liderul senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, care a amintit ca ramane adeptul unei remanieri guvernamentale consistente. Precizarile acestuia…

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marți seara, la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT, motiv pentru care Consiliu nu a emis aviz pentru rectificarea bugetara.La…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa analizeze in Guvern ce acte normative trebuie adoptate pentru ca sa nu ispaseasca pedepse nevinovati acei romani condamnati pe nedrept sau pe baza unor proceduri ilegale, el

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, discuta miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi. Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa “reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor”,…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Președintele Klaus Iohannis l-a propus la șefia SIE pe deputatul PSD, Gabriel Vlase, o mutare care a starnit rumoare și nemulțumire in PSD.Citește și: Traian Basescu, discurs SAVUROS și EXPLOZIV in Parlament: au ras și PSD-iștii de propriul Guvern Gabriel Vlase și Mihai Tudose sunt…