- Biroul Permanent Național al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima ședința dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, potrivit unui anunț oficial al formațiunii.La BPN al PSD va participa și premierul Viorica Dancila care este și președinte…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Liviu Dragnea - presedintele PSD si Calin Popescu Tariceanu - presedintele ALDE participa, joi, la o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Intalnirea are loc la Palatul Victoria si se desfasoara inaintea sedintei de Guvern. Se pare ca discutiile ar viza o viitoare rectificare de buget. La intalnire…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…