- Congresul extraordinar al PSD, unde au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, are loc sambata, 10 martie. Comitetul Executiv National al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere ale partidului. Primarul Sectorului…

- "Revigorarea partidului sau un cartuș tras in gol" - sunt cele doua posibilitati pe care le prevede fostul premier Adrian Nastase pentru evenimentul politic al acestui sfarsit de saptamana: congresul PSD. Fostul lider social-democrat spune ca spera ca evenimentul sa nu fie, de fapt, mascarea unei…

- 400 de delegați printre care aleșii locali ai partidului și membri din cele 72 organizații PMP din județ, sunt așteptați la Conferința Județeana de Alegeri care va avea loc sambata, 10 martie, incepand cu ora 11 la Complex Zamca, Salon Regal, informeaza Biroul de presa al PMP Suceava. La eveniment vor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, aduce in vedere o problema cu care se confrunta mai mulți posibili candidați pentru funcțiile de conducere din cadrul partidului. Liderul PSD subliniaza niște carențe in ceea ce privește viitorul Congres al formațiunii politice. Ștefanescu s-a folosit…

- Edward Pastia, directorul executiv al Realitatea TV, a explicat ca este de-a dreptul socant ceea ce se intampla. "Nu ni s-a pus ca ar exista vreo restrictie pana acum, vorbim de Sala Palatului, nu de Teatrul Mic, vorbim de un mini-studio nu de un platou de televiziune", a spus acesta. "Mi se pare rusinos",…

- O parte din filialele județene ale PSD au anunțat, marți, candidații pe care ii susțin in alegerile din Congresul extraordinar din 10 martie pentru o funcție de vicepreședinte național al partidului. Lista finala a candidaților va fi stabilita, vineri, intr-o ședința largita a partidului care precede…

- Organizatia PSD Dambovita va fi reprezentata la Congresul PSD din data de 10 martie, de 143 de delegati. La Congres se vor alege vicepresedintii. Congresul PSD din data de 10 martie de la Sala Palatului, atunci cand sunt asteptati mii de delegati ai partidului din intreaga tara, se anunta unul extrem…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni ca nu este interesat de functia de presedinte executiv al PSD. "Dupa ce a devenit oficiala discutia despre alegeri si s-a votat ca vor fi alegeri o sa avem o intalnire cu presedintii de organizatii, colegii de pe zona, si vom stabili cine va…

- Nimeni din PSD Cluj nu vrea sa fie vicepresedinte national. Horia Nasra are alta ambitie la nivelul Clujului Forul executiv de conducere al PSD a decis luni ca la Congresul de sambata sa se aleaga un nou presedinte executiv, un nou secretar general si 16 vicepresedinti, pe regiuni. Nimeni din PSD Cluj…

- "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest post sa fie ales de Congres, si vicepresedintii", a declarat Liviu Dragnea, dupa sedinta CEx al PSD, de luni. Liderul PSD a mai anuntat ca la Congresul din data de 10 martie, incepand…

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea ședinței PSD, ca il sustine pe Nicolae Badalau sa aiba o funcție in conducerea partidului, și a adaugat ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. 'Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu,…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca daca trei colegi "camarazi" vorbesc public nu inseamna ca acestia spun realitatea din partid si a sustinut ca nu va mai accepta mici intrigi pentru functii. Afirmatiile vin dupa ce si Gabriela Firea a acuzat ca tensiunile reprezinta "o sinucidere politica".…

- Partidul Social Democrat a organizat, pentru data de 10 martie 2018, un Congres Extraordinar, la Sala Palatului din capitala.Ideea organizarii acestui eveniment vine in contextul unor framantari in interiorul partidului si chiar al unor zvonuri privind schimbarea presedintelui Liviu Dragnea. Iar in…

- Mai multe organizatiile PSD au adoptat rezolutii prin care isi arata sustinerea fata de presedintele partidului, Liviu Dragnea, la Congresul din 10 martie, cu toate ca, potrivit statutului, Dragnea nu poate fi schimbat din fruntea partidului cu votul delegatilor, ci doar cu votul tuturor membrilor PSD.

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat in martie, propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. „La ședința au participat parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica". "De frica. Se depreciaza...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- "S-ar putea ca uneori sa vorbesc foarte mult și rau, așa cum spunea Liviu Dragnea, din funcția pe care o am. (...) Nu ma așteptam ca al meu coleg și camarad sa spuna acest lucru in public. (...) Nu imi este frica de nicio competiție in PSD. Sunt foarte sigur ca oamenii care vor fi in sala, la Congesul…

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal. "Sa vedem ce stabilim in organele…

- In cadrul scurtei sedinte a Biroului Permanent National al PSD-ului s-a decis data la care se fa desfasura, in Capitala, Congresul formatiunii. Data aleasa – din cele doua vehiculate, 10 si 17 martie – a fost cea mai apropiata dintre ele. Congresul PSD va avea loc, asadar, intr-o zi de sambata, la Sala…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri, inainte de sedinta Biroului Permanent National, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la congresul care va fi organizat in martie, dar nu a raspuns daca vizeaza functia de presedinte executiv sau de vicepresedinte. Si secretarul…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National. El a adaugat ca a demonstrat "intregii natiuni" ca nu este vinovat,…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Anuntul despre un Congres extraordinar al PSD in luna martie, facut de Liviu Dragnea miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, pe scarile din sediul PSD, a surprins majoritatea liderilor partidului. Multi dintre cei intrebati la intrarea in sediu despre acest lucru au spus chiar ca…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat ca va propune liderilor de partid organzarea unui Congres extraordinar in martie unde va cauta obținerea votului social-democraților pentru reconfirmarea sa ca președinte al PSD. Dragnea a mai anunțat ca unul dintre motivele organizarii congresului extraordinar va fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, de la ora 16.00, la sediul partidului din soseaua Kiseleff, pentru a decide componenta noului cabinet condus de Viorica Dancila, au precizat surse din conducerea partidului.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata" sa…

- Mihai Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza.…

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…