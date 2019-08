PSD se reunește de urgența, luni, in ședința CEx, incepand cu ora 17.00, la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Ședința de urgența vine in contextul in care și ALDE are stabilit Biroul Permanent Central de la ora 16.00, iar in cadrul forului se va stabili daca formațiunea ramane la guvernare sau merge mai departe intr-o alianța cu Pro Romania.

Potrivit surselor citate liderii PSD și ALDE au discutat luni dimineața la Palatul Victoria.