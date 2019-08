Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD sunt gata sa stranga randurile pentru a obtine sustinerea Guvernului in Parlament. Secretarul general al PSD Mihai Fifor spune ca PSD este deschis pentru toți membrii ALDE care nu doresc...

- ARAD. Dupa aproape trei ani, cateva guverne schimbate și negocieri dure, ALDE a decis sa paraseasca PSD și sa renunțe la Guvernare. Decizia luata la inceputul acestei saptamani nu doar ca lasa PSD fara o majoritate, dar poate fi o șansa pentru opoziție sa se coalizeze impotriva social-democraților.…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat ca PNL ii dispretuieste iar pe romani. Acesta ii sugereaza senatorului PNL Florin Citu sa plece din Parlament, sub eticheta „bugetar praf”, in contextul in care liberalul a propus ca bugetarii sa renunte la vouchere, sporuri si pensii speciale. „PNL dispretuieste…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Iași, ca va discuta cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, despre susținerea Guvernului in Parlament, transmite MEDIAFAX.Intrebata de jurnaliști la Iași, unde se afla vineri intr-o vizita, daca va discuta cu Kelemen Hunor despre susținerea Guvernului…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele USR, Dan Barna, lupta pentru "protejarea" intereselor proprii si ale celor "care vor sa readuca in Romania Guvernul si Premierul '0'". "Barna ne ofera, din nou, 'marea sansa' de a-l mai avea inca o data premier pe fauritorul…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil". El spune ca Dancila este insa…

- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a confirmat joi la Antena 3 ca in ședința CEX s-a batut in cuie o remaniere larga in urmatoarele doua saptamani și ca nu se face restructurarea Guvernului in timpul vacanței parlamentare:„Discutia care s-a facut in CEX aseara si care exista in partid este…