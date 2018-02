Stiri pe aceeasi tema

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- Revocarea din functie a procurorului sef al DNA este "normala si fireasca", a declarat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu, care a adaugat ca despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis "nu a discutat nimeni". El a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta marti, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi fiind invitata la sedinta. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru…

- "Ambasada Olandei mentioneaza ca nu are de facut comentarii in momentul de fata. Declaratia dlui Ministru al Justitiei Tudorel Toader reprezinta inceputul unei proceduri care prevede mai multe etape, inclusiv opinia CSM si decizia dlui Presedinte Klaus Iohannis. Ambasada asteapta si prezentarea raportului…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Administratia Prezidentiala va face o analiza aprofundata a raportului Toader Presedintele Klaus Iohannis a reluat pe Facebook mesajul de sustinere pentru Laura Kovesi, reiterand faptul ca raportul Toader nu este clar si va fi analizat de departamentele de specialitate ale Administratiei Prezidentiale.…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi seara, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca “nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi”. “Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie…

- Revocarea lui Kovesi. USR cere demisia lui Tudorel Toader Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. "USR solicita…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Conferința de presa a lui Klaus Iohannis, ținuta joi, 15 februarie 2018, a fost iscodita aproape in exclusivitate din perspectiva refuzului de a lua in considerare dezvaluirile privind folosirea de catre DNA a luptei impotriva corupției pentru rafuieli politico- mafiote.

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Modificarile la Legea Educației sunt neconstituționale. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti, 13 februarie, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului.

- Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata a fost admisa, marți, de Curtea Constituționala a Romaniei. „Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa la finalul intalnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Intrebat de jurnaliști despre desemnarea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, președintele…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat. “De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca “intelepciunea” lui Iohannis…

- "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca "intelepciunea" lui Iohannis in evidentul noncombat de la numirea doamnei Viorica Vasilica Dancila. Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii:Domnului…

- Update: Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 5 ianuarie a.c., la sediul CSM, o alocutiune in cadrul sedintei plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Va prezentam in continuare transcrierea alocutiunii: 'Doamna Presedinte Ghena, Doamna Presedinte Tarcea, Domnule Ministru,…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici", anunta Presedintia, seful statului apreciind ca legea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii:…

- Fostul presedinte, Traian Basescu se implica in scandalul de la nivelul Puterii. Seful statului, Klaus Iohannis e intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. De multe ori, mai multi oameni importanti din PSD si ALDE, precum Liviu Plesoianu, au cerut vehement suspendarea…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, obiectia de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu – Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul…